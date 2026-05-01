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不解封荷莫茲海峽 川普訪中之行變更複雜

世界日報／ 綜合報導
美國與伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，將增加川普總統5月中與習近平會談內容的複雜度。（路透）
美國與伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，將增加川普總統5月中與習近平會談內容的複雜度。（路透）

川普總統表示，將封鎖伊朗航運直到伊朗屈服美方的要求，這幾乎可確定，川普兩周後訪問中國時，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)仍將處於封閉狀態，這讓原本就已充滿變數的訪中行程更加複雜。

紐約時報報導，川普訂5月14、15日訪中兩天，但當前局勢依然是他六周前延後行程時極力避免的情況。

美軍不解除封鎖伊朗海域，不僅大幅增加川普與中國國家主席習近平會晤的複雜程度，更讓白宮官員被迫重新思考川普推動緩和美中關係的策略。

中方對封鎖議題的立場明確，習近平上月下旬與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)通電話時，直接要求重啟荷莫茲海峽。

中國官方媒體報導，習近平告訴沙爾曼，海峽「應維持開放，保障正常航行，這符合該地區國家與國際社會的共同利益」。

川普4月29日重申維持封鎖的決心，並公開拒絕伊朗提出重啟荷莫茲海峽並結束戰爭的最新提議。

伊朗建議先擱置核談判，但川普認為，封鎖是美國最強大的籌碼，尤其最終能迫使伊朗在數年內停止所有核子活動並交出11噸濃縮鈾。

川普說：「除非他們同意不發展核武器，否則永遠不會達成協議。」

國務卿魯比歐(Marco Rubio)坦言，核子問題是談判陷入膠著的主因。

美方要求伊朗停止濃縮鈾活動20年，川普甚至認為20年不夠；伊朗則表示，只能接受三到五年，雙方立場懸殊。

美伊開戰以來，油價已突破每桶110元，這對中國經濟的影響遠超過關稅。

部分白宮幕僚認為，川普應接受伊朗重開海峽的提議，因為伊朗立場再次轉強，幾乎不可能退讓，但川普堅持拒絕。

另外，無需國會授權即可動武的60天期限本周到期，部分共和黨人已表明不會支持延期。

分析人士指出，中國將在未來兩周扮演要角；中國是伊朗最大的石油買家，川普揚言消滅伊朗文明後，正是由中國官員居中斡旋，說服伊朗接受頭兩周的停火協議。

事到如今，美伊談判再陷僵局，中國或許能夠引導各方走向長久和平的道路，或至少找到重開荷莫茲海峽的方法，畢竟這條航道承載著中國約33%的油氣進口量。

延伸閱讀

傳川普不滿意伊朗提的新方案 荷莫茲海峽恐再鎖2個月

認定伊朗假談判 傳川普要長期封鎖荷莫茲

川普師老無功 找中國協尋下台階

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