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駐多倫多辦事處辦商機說明會 促友邦及台商共榮發展

中央社／ 多倫多30日專電

駐多倫多辦事處昨天首度舉辦加拿大及友邦國際商機說明會，邀請加拿大安大略省經貿代表等擔任講師，向台商介紹各國產業環境、商機及投資資訊等，藉此推動台灣與加拿大及各邦交國之間的跨國經貿合作。

根據駐多倫多辦事處新聞稿，這場活動緣於外交部積極推動的「榮邦計畫」，駐多倫多辦事處邀請加拿大安大略省經貿代表，聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉等邦交國駐多倫多總領事擔任講者，瓜地馬拉駐加大使盛若（Guisela Godinez Sazo）也專程從渥太華前來與會。

講者們與台商代表在會中深入交流、互動。瓜地馬拉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯等國，對於台灣重視友邦深表肯定，也期盼進一步強化與台灣的經貿交流與合作。

活動現場同時設有攤位，展示瓜地馬拉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯和安大略省的重要商訊、傳統手工藝品及產品等，希望與會者更深入了解各國和地區的經濟潛力及文化特色，為未來貿易合作奠定基礎。

參與活動的台商普遍表示，商機說明會有助於拓展他們與安大略省及各邦交國的經濟合作網絡，加深對各國經貿政策與環境的了解，為進一步開拓台灣、加拿大與邦交國之間的商業機會，提供重要平台。

駐多倫多辦事處長梁毅鵬表示，台灣是可信賴的國際夥伴，期望藉由這一次的商機說明會，進一步深化台灣與加拿大、中南美洲及加勒比海邦交國間的經貿合作，並探索更多潛在合作領域，創造更多雙贏機會。

台商 外交部 聖露西亞

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