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美國封鎖卡住命脈 伊朗急尋解套方式

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
伊朗已封閉荷莫茲海峽的商業運輸。美聯社
伊朗已封閉荷莫茲海峽的商業運輸。美聯社

過去近50年，伊朗伊斯蘭政權即使面對美國制裁，仍可透過向中國出售石油維持財政；遇上軍事壓力，也習慣以低成本、不對稱戰術周旋。但在美國海軍封鎖伊朗港口後，分析人士認為，這套策略恐怕已遇到極限。

華爾街日報報導，這場危機的轉折點，出現在伊朗先前試圖封鎖荷莫茲海峽、打擊通行船隻之後。德黑蘭原本以為自己握有主導權，但美方隨即反制，對伊朗所有港口實施封鎖，連帶讓伊朗多年來仰賴的「影子船隊」幾乎失去作用。這些油輪過去會在海上關閉定位訊號，再把原油秘密轉運到中國，如今卻難以突破美軍艦隊封鎖。

前美國國防部負責波斯灣政策官員德羅什（David Des Roches）說，伊朗過去能製造的是「市場信心危機」，但不是控制局勢；如今在美國封鎖下，德黑蘭正面臨現實清算。他直言：「擾亂不等於控制」。

伊朗雖試圖改走替代路線，包括把部分石油改由鐵路送往中國，或從高加索與巴基斯坦用陸路進口糧食，但伊朗航運協會指出，只有約四成貿易能繞開被封鎖港口。這也讓伊朗高層出現分歧：總統裴澤斯基安等溫和派傾向降溫談判；強硬派則主張重啟軍事施壓，以拉高油價、迫使美國讓步。

田納西大學查塔努加分校伊朗專家戈爾卡（Saeid Golkar）指出，政權內部已感受到僵局壓力，溫和派擔心持續破壞只會帶來政治自殺。柏林智庫研究員阿齊茲（Hamidreza Azizi）則說，德黑蘭愈來愈把這場封鎖視為「另一種戰爭」，因而可能認定重啟衝突的代價低於長期忍受封鎖。

伊朗官員甚至放話，可能動用潛艦、布雷與切斷海底通訊纜線等手段反制，讓衝突進一步升高。對全球市場來說，荷莫茲海峽不只是軍事熱點，更是能源供應的咽喉，任何升級都可能再度推升油價。

巴基斯坦 美軍 美國

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