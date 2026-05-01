日本放寬武器出口規定 烏克蘭期待深化合作

烏克蘭駐日本大使向路透社表示，日本放寬武器出口規定，為未來有朝一日東京能夠提供軍事裝備以協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵鋪路。

烏克蘭駐日大使盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）受訪表示：「這讓我們可以開始對話。理論上，這是非常重大的一步。」

日本首相高市早苗上週決定放寬武器出口規定，成為日本逐步鬆動戰後和平主義立場的最新舉措，這在烏克蘭與中東衝突拖累西方武器生產之際，引發廣泛關注。

儘管新規定仍維持對戰區出口的限制，但允許在符合日本安全利益下作出例外，基輔希望能從中受益。

面對中國軍力增強，日本將烏克蘭命運與自身安全相連。由於日本領土距離台灣最近僅約110公里，東京擔心北京若試圖奪取台灣，也可能將日本捲入衝突。

在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後不久，時任日本首相岸田文雄曾警告：「今日的烏克蘭，可能就是明日的東亞。」他批准日本自二戰以來最大規模的軍事擴張計畫，而高市早苗自去年10月上任後進一步加速推動。

盧托維諾夫說：「如果烏克蘭倒下，將引發巨大的骨牌效應。因此，從安全角度來看，印太地區與歐洲大陸是不可分割的。」

日本外務省與首相官邸未立即回應置評請求。

高市早苗迄今未公開表示支持向烏克蘭出口武器。她去年11月與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）通話時指出，「日本與烏克蘭站在一起」，並支持其「儘快實現公正且持久和平的努力」。

與其他有意採購日本軍備的國家一樣，烏克蘭將須先與東京簽署防衛與裝備技術轉移協議。日本已與德國、澳洲、菲律賓與越南等18國簽署這類協議。

盧托維諾夫表示，由於日本對防衛出口議題高度敏感，烏克蘭正謹慎推進相關討論。

他說，短期內，日本可資助烏克蘭開發防空系統，以降低對美製「愛國者」飛彈的依賴。

盧托維諾夫表示，目前也正在討論日本是否加入北約「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計畫。這項計畫為基輔採購美製軍備提供資金。

他還說，日本企業還可協助烏克蘭多元化電子與微型元件來源，這些元件對前線部署的數千架無人機至關重要。

盧托維諾夫最後表示：「我們不是只會索取的國家，我們也會提供。如果能將日本的技術與烏克蘭的經驗結合，將會打造出高水準的產品。」