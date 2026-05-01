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歐洲議會通過譴責中國民族團結進步法 中方提交涉

中央社／ 台北1日電

中國3月通過「民族團結進步法」。歐洲議會昨天譴責該新法，指該法對來自西藏、新疆及內蒙古的人民造成嚴重後果。中國駐歐盟使團對此表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出交涉。

歐洲議會官網4月30日就中國「民族團結進步法」及加強打壓民族認同之決議發布新聞稿。

歐洲議會表示，議員呼籲中國政府廢除「民族團結進步法」，並譴責該法對來自西藏、新疆及內蒙古的人民造成嚴重後果。議會譴責該法鼓勵同化政策，並限制文化、宗教及語言自由，已違反中國在國際法下的義務。

歐洲議會警告，該法的推行與執行將對歐中關係產生嚴重後果，並譴責針對居住在歐盟境內個人的跨國鎮壓，敦促成員國暫停與中國的引渡條約，以及呼籲歐盟理事會針對該法的負責人實施歐盟全球人權制裁機制。

歐洲議會最後通過決議。

中國駐歐盟使團官網1日發布「駐歐盟使團發言人就歐洲議會涉華決議答記者問」表示，歐洲議會有關決議罔顧事實和法理，惡意抹黑中國法律和民族政策，粗暴干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

中國全國人大3月通過「民族團結進步促進法」，並於7月1日開始施行。新法包括「全面推廣普及國家通用語言文字」，也就是向各個少數民族推廣漢語普通話，以及官方規範的簡體中文。

宗教 新疆 歐盟

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