快訊

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓民團運補船遭中國海警尾隨 軍方：監控護航

中央社／ 馬尼拉1日專電

菲律賓南海倡議團體「這是我們的」聯盟為中業島居民提供補給品的行動，據報遭中國海警船尾隨，引發外界對航行安全的關注。菲律賓軍方表示，將透過海域監控與協調，為民團護航。

「這是我們的」（Atin Ito）表示，今天上午約7時20分，志工們搭乘的民船「奧卡號」（Kapitan FelixOca），在航行至離馬尼拉約90海里處時，發現舷號3103的中國海警船跟隨，雙方距離約為3.2海里。

菲律賓海岸防衛隊去年1月曾指控，在菲律賓專屬經濟海域遭中國3103海警船動用「長程定向音波裝置」（LRAD）騷擾。

另一方面，菲律賓軍方則發表聲明，肯定這趟民間行動的重要性，並承諾會提供支援以確保船上人員安全。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）發表聲明說，民團的行動展現了菲律賓人民的團結精神，以及在「西菲律賓海」行使海洋權利的決心。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海所聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域，台灣亦位於南海相關區域，中國與其他聲索方，都主張中業島主權。

崔尼代強調，儘管此次為民間主導行動，軍方仍將透過海域監控與協調，確保航行安全，「他們的行動再次證明，西菲律賓海是菲律賓不可分割的一部分，我們呼籲建立法治秩序，讓公民都可自由生活與工作，不受恫嚇。」

「這是我們的」昨天從馬尼拉啟動年度南海宣示主權行動，約200名志工、漁民代表、歌手、媒體記者同行，預定明天抵達中業島，向島上居民及漁民提供燃料和糧食，並舉辦島上演唱會。

作為行程重點，眾議員及志工將駕駛水上摩托車，在中業島海域揮舞菲律賓國旗。

在去年的中業島補給任務中，「奧卡號」也曾遭2艘中國海警船尾隨，但未發生衝突。

菲律賓 馬尼拉 南海

延伸閱讀

菲律賓民團赴南海 駕水上摩托車揮國旗宣示主權

防菲美聯合軍演　共軍在民主礁戰備警巡

5國11艦南海「肩並肩」軍演 提升協同作戰能力

美菲日演習 陸實彈射擊較勁

相關新聞

美國封鎖卡住命脈 伊朗急尋解套方式

過去近50年，伊朗伊斯蘭政權即使面對美國制裁，仍可透過向中國出售石油維持財政；遇上軍事壓力，也習慣以低成本、不對稱戰術周旋。但在美國海軍封鎖伊朗港口後，分析人士認為，這套策略恐怕已遇到極限。

反猶升溫引爆國安警報 英恐攻威脅升至嚴重

英國近期反猶太攻擊事件明顯升溫，倫敦北部戈爾德斯格林（Golders Green）發生雙重刺傷案後，政府4月30日宣布將全國恐怖威脅等級上調至「嚴重」（severe），為第二高等級，代表未來六個月內發

菲律賓民團運補船遭中國海警尾隨 軍方：監控護航

菲律賓南海倡議團體「這是我們的」聯盟為中業島居民提供補給品的行動，據報遭中國海警船尾隨，引發外界對航行安全的關注。菲律賓...

美伊戰爭影響能源供應 為何柴油問題比汽油更嚴重？

美伊戰爭導致荷莫茲海峽能源運輸停擺，重創全球石油供應，各種油品價格應聲飆漲。而在美國，開戰以來柴油價格已大漲約45%，漲幅比汽油的35%還多。為什麼美國柴油比汽油更貴更搶手？

用獎學金掩護高學費…美高教信任危機 何只這一樁

耶魯大學近來發表報告指出，高學費與助學貸款壓力、學術標準與招生透明度爭議，加上校園言論自由與政治正確拉鋸，正重塑美國大學校園的信任結構。抗爭與制度檢討並行，也促使學校重新思考教育價值與治理模式。當學費

緬甸官媒：翁山蘇姬已轉為居家軟禁

緬甸官方媒體昨晚報導，被拘留的翁山蘇姬已被轉為居家軟禁，將在指定住所繼續服刑。當局宣布此消息前，被判處33年徒刑的翁山蘇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。