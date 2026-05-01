菲律賓民團運補船遭中國海警尾隨 軍方：監控護航

菲律賓南海倡議團體「這是我們的」聯盟為中業島居民提供補給品的行動，據報遭中國海警船尾隨，引發外界對航行安全的關注。菲律賓軍方表示，將透過海域監控與協調，為民團護航。

「這是我們的」（Atin Ito）表示，今天上午約7時20分，志工們搭乘的民船「奧卡號」（Kapitan FelixOca），在航行至離馬尼拉約90海里處時，發現舷號3103的中國海警船跟隨，雙方距離約為3.2海里。

菲律賓海岸防衛隊去年1月曾指控，在菲律賓專屬經濟海域遭中國3103海警船動用「長程定向音波裝置」（LRAD）騷擾。

另一方面，菲律賓軍方則發表聲明，肯定這趟民間行動的重要性，並承諾會提供支援以確保船上人員安全。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）發表聲明說，民團的行動展現了菲律賓人民的團結精神，以及在「西菲律賓海」行使海洋權利的決心。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海所聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域，台灣亦位於南海相關區域，中國與其他聲索方，都主張中業島主權。

崔尼代強調，儘管此次為民間主導行動，軍方仍將透過海域監控與協調，確保航行安全，「他們的行動再次證明，西菲律賓海是菲律賓不可分割的一部分，我們呼籲建立法治秩序，讓公民都可自由生活與工作，不受恫嚇。」

「這是我們的」昨天從馬尼拉啟動年度南海宣示主權行動，約200名志工、漁民代表、歌手、媒體記者同行，預定明天抵達中業島，向島上居民及漁民提供燃料和糧食，並舉辦島上演唱會。

作為行程重點，眾議員及志工將駕駛水上摩托車，在中業島海域揮舞菲律賓國旗。

在去年的中業島補給任務中，「奧卡號」也曾遭2艘中國海警船尾隨，但未發生衝突。