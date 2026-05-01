快訊

旭山動物園焚化爐燒妻遺體！日飼育員認毀屍 過去受訪畫面被挖出

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 陳水扁曾升他為上將「不知道變這麼多」

台南女警車禍身亡傳案外案…女大生視角翻拍畫面外流 警急追「手指主人」

聽新聞
0:00 / 0:00

反猶升溫引爆國安警報 英恐攻威脅升至嚴重

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
抗議者4月30日在英國首相施凱爾抵達戈爾德斯格林前舉牌抗議，警方維持秩序。
抗議者4月30日在英國首相施凱爾抵達戈爾德斯格林前舉牌抗議，警方維持秩序。

英國近期反猶太攻擊事件明顯升溫，倫敦北部戈爾德斯格林（Golders Green）發生雙重刺傷案後，政府4月30日宣布將全國恐怖威脅等級上調至「嚴重」（severe），為第二高等級，代表未來六個月內發生攻擊的可能性高度存在。這也是自2021年利物浦婦幼醫院外爆炸案與保守黨國會議員艾梅斯遇刺案以來，威脅水準再度升高。

泰晤士報報導，這項決定依據英國軍情五處（MI5）轄下聯合恐怖主義分析中心（JTAC）的評估作出。官方指出，自伊朗戰事爆發以來，英國境內多起反猶攻擊接連出現，包括4月27日在北倫敦發生的刺傷事件，兩名男子在短時間內遭人持刀攻擊。警方反恐部門主管泰勒呼籲民眾「保持警覺，但不必恐慌」，顯示當局試圖在警戒與社會穩定之間取得平衡。

首相施凱爾承認政府應對仍有不足，並承諾展開「更大規模的對抗」，直指反猶情勢惡化。他在首相府發表談話，呼籲社會正視猶太社群承受的壓力與恐懼。然而，他稍早前往案發現場時遭部分群眾喝倒采，甚至被指控為「傷害猶太人」，凸顯社會對政府處理方式的不滿與分裂。

在政治壓力升高之際，英國政府反恐顧問霍爾主張，應暫時禁止親巴勒斯坦示威，理由是相關集會難以避免滋生反猶言論。他強調「生命權高於示威權」，將公共安全置於言論與集會自由之上。此一主張迅速引發爭議，也使是否限制示威權成為政策辯論焦點。

內政大臣馬哈茂德目前正等待前檢察總長麥克唐納的審查報告，評估是否賦予警方更大權力禁止示威。內政部表示，只有在確認措施具備必要性與比例性後，才會考慮採取行動，意味政府最快可能在數周內決定是否動用法律手段限制街頭抗議。

警方持續偵訊涉案嫌犯，依涉嫌殺人未遂方向調查。當地消息指其為45歲蘇雷曼（Essa Suleiman），出生於索馬利亞，1990年代童年時期即合法移居英國。倫敦警察廳罕見證實，他曾於2020年被通報至防止激進化計畫，但案件當年即結案，未進一步說明細節。兩名受害者目前傷勢穩定。

同一時間，倫敦斯坦福山一處猶太教堂附近發生火警，數十名猶太居民緊急撤離，警方表示仍在釐清起火原因。當晚，數百人聚集唐寧街首相府外抗議，批評政府未能有效遏止反猶敵意。連串事件交織，已使英國內部安全與社會裂痕同步升高。

國會 保守黨 英國

延伸閱讀

倫敦反猶恐攻事件後　英國調升安全威脅警示

倫敦2猶太男子遭刺傷警認定為恐怖主義 45歲男嫌身分曝光

邦代海灘槍案初步調查出爐　籲加強猶太活動維安

1億元不夠！黃仁勳天價維安費 揭CEO遇襲風險飆升3關鍵

相關新聞

反猶升溫引爆國安警報 英恐攻威脅升至嚴重

英國近期反猶太攻擊事件明顯升溫，倫敦北部戈爾德斯格林（Golders Green）發生雙重刺傷案後，政府4月30日宣布將全國恐怖威脅等級上調至「嚴重」（severe），為第二高等級，代表未來六個月內發

美伊戰爭影響能源供應 為何柴油問題比汽油更嚴重？

美伊戰爭導致荷莫茲海峽能源運輸停擺，重創全球石油供應，各種油品價格應聲飆漲。而在美國，開戰以來柴油價格已大漲約45%，漲幅比汽油的35%還多。為什麼美國柴油比汽油更貴更搶手？

用獎學金掩護高學費…美高教信任危機 何只這一樁

耶魯大學近來發表報告指出，高學費與助學貸款壓力、學術標準與招生透明度爭議，加上校園言論自由與政治正確拉鋸，正重塑美國大學校園的信任結構。抗爭與制度檢討並行，也促使學校重新思考教育價值與治理模式。當學費

緬甸官媒：翁山蘇姬已轉為居家軟禁

緬甸官方媒體昨晚報導，被拘留的翁山蘇姬已被轉為居家軟禁，將在指定住所繼續服刑。當局宣布此消息前，被判處33年徒刑的翁山蘇...

評估縮減德國駐軍 川普：也考慮從義大利和西班牙撤軍

繼表態可能從德國撤軍，美國總統川普30日表示，他也有可能考慮從義大利和西班牙撤軍，「我為什麼不這麼做？」

王毅通話魯比歐強調台灣問題事關中國核心利益 美官員證實：川習會前聯繫

美國國務卿魯比歐30日與中國外交部長王毅通電；中國外交部指出，王毅在通話中強調，台灣問題事關中國的核心利益。美方對此則相對低調，有美國官員指出，這是美國總統川普訪問北京前的通話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。