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美委關係融冰 7年來首架直航班機飛抵卡拉卡斯

中央社／ 卡拉卡斯30日綜合外電報導

美國推翻委內瑞拉左翼領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）近4個月後，7年來第一架從美國直飛委內瑞拉的班機今天降落在委國首都卡拉卡斯。

法新社報導，這架由美國航空（American Airlines）子公司「特使航空」（Envoy Air）執飛的班機在當地時間下午1時15分（格林威治標準時間17時15分）左右，抵達邁格狄亞國際機場（Maiquetia InternationalAirport）。

飛機於上午10時26分（格林威治標準時間14時26分）從佛州邁阿密（Miami）起飛，不到3小時後便順利降落在卡拉卡斯。

歷經多年緊張關係後，美國已與委內瑞拉恢復外交往來，飛機旅客名單包括幾位將與委國政府人員會面的華府高官，而就在幾個月前，這樣的情景實難想像。

其他乘客中，現年44歲、在委內瑞拉擁有家人和事業的瓦雷薩諾（Claudia Varesano）表示，過去她經常往返兩國，但必須忍受冗長的轉機時間，「3小時的航程會拖成8個小時」。

美國航空在拉丁美洲擁有龐大航網，1987年開航委內瑞拉，但隨著美國等國家認定馬杜洛勝選不具合法性，美、委關係惡化，美航於2019年停飛委國。

國務院目前仍持續呼籲美國人前往委內瑞拉應三思，主因當地犯罪問題普遍，但國務院3月已解除對所有旅行的全面警示。

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