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評估縮減德國駐軍 川普：也考慮從義大利和西班牙撤軍
繼表態可能從德國撤軍，美國總統川普30日表示，他也有可能考慮從義大利和西班牙撤軍，「我為什麼不這麼做？」
德國總理梅爾茨近日公開批評美國，稱川普政府一直缺乏明確的策略來結束美伊衝突，川普對此除了在社群網路「真實社群」（Truth Social）上反批德國國家表現糟糕，也表示，美國正在評估縮減德國駐軍的可能性，預計在短時間內做出決定。
川普30日被問及是否也考慮從義大利和西班牙撤軍，川普說，他很有可能這麼做，稱「我為什麼不這麼做？」（why shouldn’t I?）；川普說，義大利沒有給美國任何幫助，而西班牙則表現糟糕。
川普埋怨北約國家說，當美國需要他們的時候，他們卻缺席，稱美國對烏克蘭情勢伸出援手，指北約國家在烏克蘭議題上搞砸了，是美國給予幫助，而烏克蘭是這些北約國家的大門。
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