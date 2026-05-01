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英王對美國是訪問近尾聲 川普讚他是「最偉大的國王」

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮歡送儀式上讚揚英王查爾斯三世（Charles Ⅲ）是「最偉大的國王」，並稱美國需要更多像英國君主這樣的人。

法新社報導，這場正式的道別儀式為查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）為期4天的外交行程畫下句點，兩人此行旨在緩和大西洋兩岸因伊朗戰爭而緊張的關係。

在查爾斯三世與卡蜜拉為了這場簡短儀式抵達白宮南門廊時，川普告訴記者：「他是一位偉大的國王—在我看來，是最偉大的國王。」

數分鐘後，隨著英王與王后在一陣握手寒暄後乘車離去，川普又補充道：「偉大的人。我們的國家需要更多像這樣的人。」

查爾斯三世與卡蜜拉之後的行程包括前往華府近郊的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向美國陣亡將士致意，以及在國家公園會晤美國原住民。

接下來他們將啟程前往大西洋上的英國海外領地百慕達（Bermuda）。

英王此次訪美前，川普曾嚴詞批評英國首相施凱爾（Keir Starmer），因為他反對美國和以色列對伊朗發動的戰爭。

查爾斯三世此行名義上是為了在美國建國250週年之際強調英美聯盟，但最終重點擺在挽救兩國之間所謂的「特殊關係」。

華府 美國 以色列

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