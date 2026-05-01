川普：考慮削減駐德美軍

德國總理梅爾茨日前批評美國總統川普沒有退場策略就攻打伊朗，如今想要談判卻被伊朗玩弄，兩人隔空互嗆。川普廿九日表示，美國正考慮削減派駐德國的美軍人數。

川普在社群平台發文表示，「美國正在研究並檢討縮減駐德部隊的可能，預計不久的將來會作出決定」。

根據美國國會研究處資料，二○二四年美國在德國駐軍超過三萬五千人，但目前美軍人數可能更高，德國媒體報導接近五萬人。

德國是美軍在歐洲的中樞，也是醫療、飛機武器裝備維護中心，以及美國駐歐部隊總部所在地。另外，義大利駐紮一萬兩千名美軍，英國駐紮約一萬美軍。這三個國家都是美軍部隊和飛機飛往中東支援攻打伊朗行動的重要中繼站。

川普在兩個總統任期內，多次威脅要削減派駐德國及其他歐洲盟國的美軍人數。川普曾於二○二○年下令撤出約一萬兩千名駐德美軍，後遭國會阻擋，拜登上任後撤銷該決策。

川普發文談及駐德兵力數小時前，美國國務卿魯比歐與德國外交部長瓦德福曾通話。美國國務院發言人皮戈特表示，兩人討論伊朗問題以及確保荷莫茲海峽航行自由的重要性。

梅爾茨本周稍早批評川普貿然攻打伊朗，表示伊朗如今在談判桌上「羞辱玩弄」美國，川普回應，梅爾茨「認為讓伊朗擁有核武是可以接受的，他根本不知道自己在說什麼！」

不過，多家德媒指出，梅爾茨從未說過支持伊朗擁有核武，也多次在公開場合表示絕不允許伊朗製造核武。對此，梅爾茨卅日強調與川普關係仍良好。他在柏林記者會上說：「就我而言，我與美國總統之間的個人關係依然和過去一樣良好。」梅爾茨表示，他從開始就對美伊戰爭持保留態度，並稱「德國和歐洲正受這些後果所苦」。