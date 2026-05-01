雙普通話 俄烏擬短暫停火

美國總統川普廿九日與俄羅斯總統普亭通話，川普指出，他在通話中建議俄烏停火，稱普亭有可能這麼做。

「以色列時報」報導，普亭在電話中針對如何解決伊朗核子計畫問題向川普提出意見，也提議俄烏戰爭暫時停火，以迎接「勝利日」。

一九四五年五月八日是納粹德國對蘇聯簽訂投降書的日子，俄國訂五月九日為勝利日，俄國今年將紀念「偉大的衛國戰爭」勝利八十一周年。

紐約時報報導，普亭外交顧問鄂夏柯夫說，俄烏停火時間將與五月九日勝利日重疊，但他沒說明具體時程。

川普廿九日證實他與普亭通話，稱雙方討論到不同議題，主要聚焦在烏克蘭情勢，也討論到一點伊朗情勢；川普說，雙方有一場非常好的對話，預料很快可以提出一項解決方案。

川普指出，普亭希望參與伊朗情勢，願意協助美國取得伊朗濃縮鈾，不過川普說，他告訴普亭，他更希望普亭結束與烏克蘭的戰爭，這對他而言更重要。

川普說，伊朗不能擁有核子武器，普亭也不希望伊朗擁有核武。

川普表示，他與普亭有很長的對話，川普也建議俄烏停火，並認為普亭會這麼做，有可能對此做出宣布。

鄂夏柯夫表示，普亭向川普表明俄國準備宣布在勝利日慶祝活動期間停火，而川普支持這個想法。

烏克蘭總統澤倫斯基的發言人則表示，基輔必須釐清川普和普亭討論內容，才能決定是否停火。莫斯科和基輔在四月初達成有限期的停火協議，時間與東正教的復活節重疊，不過雙方都指控彼此違反停火協議。

媒體詢問，俄烏戰爭和美伊衝突何者會先落幕？川普表示，他認為兩場衝突落幕可能有相似時間表。