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打破僵局 川普聽取攻打伊朗新方案

聯合報／ 編譯周辰陽葉亭均／綜合報導
美國總統川普傳出打算在4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報。（美聯社）
美國總統川普傳出打算在4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報。（美聯社）

Axios報導，二名知情人士透露，美國總統川普預計卅日聽取對伊朗潛在軍事行動新方案簡報，由美國中央司令部司令庫柏負責，顯示川普正考慮恢復大規模作戰行動以打破談判僵局，或在結束戰爭前發動最後一擊。

三名知情人士表示，中央司令部已備妥對伊朗發動一波「短暫且強力」打擊的計畫，攻擊目標可能包括基礎設施，旨在促使伊朗重返談判桌。

另一項預計將向川普簡報的方案，是奪取荷莫茲海峽部分區域控制權，以重新開放商業航運。消息人士指出，此類行動可能涉及地面部隊；此外，過去曾被討論也可能在此次簡報中提出的另一選項，是動用特種部隊奪取伊朗濃縮鈾。消息人士表示，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩也預計出席簡報。

川普廿九日對Axios表示，將持續對伊朗實施海上封鎖，直到伊朗政權同意一項協議，解決美國對伊朗核計畫的關切。此舉意味他拒絕伊朗先前提出的方案，即先開放荷莫茲海峽並解除封鎖，隨後再進行核談判。

川普表示，「封鎖在某種程度上比轟炸更有效」，還說伊朗現在無法運出石油也無處儲藏，「他們像一頭快被撐死的豬，而且情況只會變得更糟。他們不能擁有核武」。

消息人士指出，川普目前將封鎖視為主要施壓手段，若伊朗仍不讓步，不排除動用軍事行動。美軍參謀人員也正評估，伊朗可能為報復封鎖，攻擊中東美軍。

法新社引述匿名白宮官員報導，川普廿八日在白宮會見石油業高層時表示，美國對伊朗的海上封鎖可能再延長幾個月，並與業者共商必要時可採取哪些措施，以及如何降低對美國消費者的衝擊。

美伊衝突可能升級，讓國際油價四月卅日一度衝上四年高點，布倫特原油六月期貨一度大漲百分之七點一至每桶一二六點四一美元，創二○二二年俄烏戰爭後新高。隨後歐元區公布上季國內生產毛額僅成長百分之零點一，反映出伊朗戰爭引發能源成本飆升可能衝擊經濟，拖累石油需求，布倫特原油又從四年高點回落，一度跌逾百分之四。

美軍 美國 荷莫茲海峽

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