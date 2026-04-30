倫敦2猶太男子遭刺傷警認定為恐怖主義 45歲男嫌身分曝光

英國BBC報導，兩名猶太男子29日在英國倫敦街頭遭刺傷，警方認定這起事件屬於恐怖主義行徑，並以謀殺未遂罪嫌逮捕一名45歲男子。倫敦警方指出，這起事件發生在倫敦北部戈爾德斯格林區（Golders Green），34歲及76歲的男性因刀傷送醫。

BBC指出，嫌犯是來自倫敦東南部的45歲男子蘇萊曼（Essa Suleiman），在索馬利亞出生，於1990年代還是孩童時合法來到英國，目前是英國公民。

英國倫敦警察廳總監羅利（Mark Rowley）先前表示，蘇萊曼「有嚴重暴力史和心理健康問題」。蘇萊曼在2020年被納入政府的反恐防治專案，這份轉介專案在同年關閉。

蘇萊曼被捕後短暫在醫院接受治療，目前遭警方拘留。