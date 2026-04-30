英國組多國北方海軍 聯合保衛大西洋、打造混合戰力

俄羅斯持續侵擾北大西洋水域、威脅有增無減，在英國主導下，北歐、波羅的海國家、荷蘭等國將聯合組建「北方海軍」（Northern Navies），並在作戰想定和演訓高度結合無人和自主系統，加拿大也可望加入。

英國第一海軍大臣（First Sea Lord，英國海軍最高階軍職領導人）詹金斯上將（Gwyn Jenkins）表示，這相當於建立一個「盟軍艦隊大家庭」，是「數十年來僅見」。

他透露，上週已邀集相關國家的海軍最高階軍職領導人開會研商，各方已簽署意向聲明書，將進一步確認規劃和執行細節，目標是在今年底前簽訂正式的多邊宣言。

詹金斯強調，「大家都知道，我們沒有時間可以浪費」。「北方海軍」未來擬導入英國的作戰準則、標準規範和訓練系統，司令部也將設在英國。

詹金斯29日在總部位於倫敦的英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表演說時，作以上表示。詹金斯出身海軍陸戰隊，在英國歷任政府肩負要職，曾任首相軍事幕僚、副國家安全顧問，2024年8月起擔任國防大臣戰略顧問，去年5月獲任命，成為英國歷來首位出身陸戰隊的第一海軍大臣。

詹金斯提出的「北方海軍」構想是以既有的遠征軍聯合部隊（JEF）為基礎。JEF於2014年成立，同樣由英國主導，成員總計10國，包含挪威、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、立陶宛等北歐和波羅的海國家，以及荷蘭。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，原本即為JEF成員的芬蘭和瑞典自2023年起陸續加入北大西洋公約組織（NATO），JEF成員國因此全面與北約系統重疊。

JEF具輔助北約的功能，但決策與行動機制較北約靈活，主要原因包括JEF不要求「共識決」。在JEF框架下，兩個成員國即可聯合行動，不須經類似北約的「集體行動」層層程序。

考量重大衝突爆發前，徵候未必明確、事態或許模稜兩可，JEF提供的彈性和機動性有助強化盟軍對北大西洋和含極圈在內的高北方（High North）區域防衛、提升對威脅的反應速度和效率，有助搶先確保戰場主導優勢。

詹金斯表示，「北方海軍」將一同操練、演訓、備戰。多國海軍力量將高度整合為單一體系，操作共同的系統和載台，共用數位網絡、後勤維補運輸系統和軍事儲備，裝備、人員、彈藥、零組件皆可在成員國之間相互替換和混合使用，達成高度「可互換性」（interchangeability），並在海、空和兩棲作戰領域全面確立「1+1大於2」的即戰和實戰能力。

英國與挪威去年12月簽署協議，挪威向英國採購數艘26型（Type 26）反潛巡防艦，雙方將共組艦隊，共享先進科技、設備和維修養護設施，人員將共同訓練。除了挪威，加拿大也向英國採購26型反潛巡防艦。

詹金斯對其他「北方海軍」國家跟進採用英系軍艦表示期待。加拿大已對加入JEF表示興趣。這意味「北方海軍」倡議未來版圖可望擴及北大西洋另一端。

值得一提的是，「北方海軍」的戰力建構核心將是詹金斯去年上任以來致力推動的「混合海軍」（Hybrid Navy）概念。

「混合海軍」指的是在海（包含水上和水下）、空和兩棲作戰領域，整合無人、自主和有人直接操作的系統，同時善用傳統和先進武器與載台，從備戰到實戰各階段均講求快速部署和落實，以及容易隨需求演變而擴增或升級的解決方案。

詹金斯強調，他的用意絕非全面取代既有系統和能力，而是透過「混合」概念，提升英國海軍的戰力規模、存活率和殺傷力，且進步速率需著眼快速演變的安全威脅樣態。

詹金斯提到，現代戰爭的演變，一如科技的演進，速度之快在短短幾年前可能仍難以想像。以烏克蘭戰爭為例，烏克蘭「每一天」都必須更新、升級無人機，以符合俄羅斯反無人機作戰能力的演化速度。然而，戰爭型態與工具的演進恐怕只會加速，不會放緩，這意味創新、應變和靈活敏捷的思考與行動能力將是21世紀衝突的致勝關鍵。

同時，英國海軍必須有能力以更小成本獲取更大效果。詹金斯指出，在現實世界，沒有任何作戰情境能提供武裝部隊無限制、取之不盡的資源。

詹金斯透露，英國海軍3月底首度就「混合海軍」舉行全軍兵棋推演，結果顯示透過落實「混合海軍」構想，英國海軍的作戰能力和戰力規模，以及指揮官的戰術選項和決策彈性皆顯著提升。

詹金斯指出，其中一個指標是海軍可靈活運用的飛彈數量與相應戰力因此「翻3倍」，達到在北大西洋作戰取勝應具備的實力。

詹金斯提到，他的目標是在未來兩年內，達成英國海軍戰艦護航艦艇的無人化，並於明年在航空母艦啟用噴射動力無人機。

值得一提的是，儘管包括詹金斯在內，英國各軍事首長往往強調俄羅斯是首要安全威脅、歐洲-大西洋是英國的軍事防衛核心區，英國對印太區域情勢仍高度關注，並有澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、英日義「全球空中作戰計畫」（GCAP），以及與法國和義大利協調在印太區域輪流上場的航艦打擊群等部署。

此外，英國國防副大臣寇克（Vernon Coaker）3月下旬曾在RUSI演說，並發布英國政府首部「國防外交戰略」（Defence Diplomacy Strategy）。

戰略重申英國在印太區域具重要安全與經貿利益。寇克回應聽眾提問時，面對現場外國駐英外交官與武官明確重申，英國航艦打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）去年9月穿越台灣海峽是別具意涵的行動；對英國而言，「維護台海航行自由十分重要」。