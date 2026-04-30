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立陶宛獲美國邀請 擬加入荷莫茲海峽護航聯盟

中央社／ 維爾紐斯30日專電
立陶宛總統瑙塞達今天表示，已接獲美國邀請，加入一項旨在恢復荷莫茲海峽航運的國際聯盟，相關提案將提交國家國防委員會討論。圖／法新社
立陶宛總統瑙塞達今天表示，已接獲美國邀請，加入一項旨在恢復荷莫茲海峽航運的國際聯盟，相關提案將提交國家國防委員會討論。圖／法新社

立陶宛總統瑙塞達今天表示，已接獲美國邀請，加入一項旨在恢復荷莫茲海峽航運的國際聯盟，相關提案將提交國家國防委員會討論。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，瑙塞達（Gitanas Nauseda）在今天的記者會上說，立陶宛計劃參與由美方主導的航運安全行動，但仍需國會授權，方能正式加入任務。

據報導，瑙塞達表示：「我們是團結的，也清楚理解，我們不僅只要求與獲得，也應有所付出。」

他強調，封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的伊朗，是在俄烏戰爭中積極支援俄羅斯的國家。

瑙塞達表示：「正因如此，針對該國的戰爭或行動對我們具有重要性，因為這關係到該地區的穩定與安全。因此，我認為我們確實應該非常負責任、且團結地看待美國的提議。」

華爾街日報（The Wall Street Journal）29日引述美國國務院內部電文報導，這項研擬中的聯盟名為「海上自由架構」（Maritime Freedom Construct），將分享資訊、外交協調及協助執行制裁措施，以恢復荷莫茲海峽的商業航運。

報導指出，該聯盟將由美方主導，並已透過外交管道遊說各國參與。

立陶宛 美國 航運 荷莫茲海峽

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