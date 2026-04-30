前線駐留逾40天影響士氣 烏軍擬調整輪調機制

烏克蘭軍事申訴專員列舍季洛娃近日表示，前線士兵長時間作戰恐影響心理狀態與指揮效能。初步研究顯示，士兵在前線駐留逾40天後，可能逐漸對生死產生漠視情緒。在烏克蘭服役的香港志願兵也指出，長期駐守前線易導致心理麻木。

列舍季洛娃（Olha Reshetylova）日前接受「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）專訪時指出，依現行武裝部隊總司令命令，軍事人員在前線駐留時間以15天為限，但在兵力吃緊情況下，相關規定難以落實。

她表示，該項規範實務上形同虛設，導致前線駐留時間幾乎不受限制，「有些指揮官甚至未妥善履行職責，讓士兵被敵人半包圍情況下，滯留在地下掩體、地堡等前線據點一年，甚至更久」。

列舍季洛娃指出，其辦公室正進行前線士兵心理狀態的大規模研究，初步結果顯示，士兵在前線逗留超過40天後，作戰意志與風險感知可能下降，進而影響行動表現。她已著手擬定建議，擬向武裝部隊總司令提出調整前線輪調機制。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於2025年10月任命列舍季洛娃為軍事申訴專員，相關辦公室自2026年1月27日運作至今，接獲近5500件申訴，其中1170件在審查中。列舍季洛娃表示，案件受理後將依法律規定於3至10天內進行初步審核，並視情況要求補件、約談涉事指揮官及展開調查或調解。

30歲來自香港的志願兵「秋馬」表示，因前線風險升高，其任務時間曾由原先5天延長至80餘天。他指出，長時間處於前線環境，雖未必立即產生輕生念頭，但心理麻木情況確實存在。

他進一步說明，前線據點多位於偏遠地區，小隊容易被孤立，長期相處也可能產生摩擦，加上通訊受限，資訊多仰賴口耳相傳，易出現誤傳甚至引發恐慌。不少士兵未向家人詳述實際情況，也增加家屬憂慮。他認為，設立申訴機制有助改善相關問題。

「烏克蘭真理報」另報導指出，烏軍近期因部分指揮官隱瞞前線實況，包括在可預見情況下未能提供前線士兵足夠糧食與飲水長達8個月，已撤換第14旅及第10軍相關指揮官。