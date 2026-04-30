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諾貝爾和平獎287人或組織獲提名 川普可能角逐

中央社／ 奧斯陸30日綜合外電報導
挪威諾貝爾委員會秘書哈普威金今天表示，2026年諾貝爾和平獎共有287個候選者角逐，其中美國總統川普可能也在提名名單之列。圖／歐新社
挪威諾貝爾委員會秘書哈普威金今天表示，2026年諾貝爾和平獎共有287個候選者角逐，其中美國總統川普可能也在提名名單之列。圖／歐新社

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書哈普威金今天表示，2026年諾貝爾和平獎共有287個候選者角逐，其中美國總統川普可能也在提名名單之列。

路透社報導，哈普威金（Kristian Berg Harpviken）表示，今年的提名中有208名為個人、79個為組織，且與去年相比新增不少新面孔。

哈普威金在接受訪問時表示：「由於我才剛上任，令我多少感到意外的是，這份名單每年的更新程度竟然如此之大。」他自2025年1月起擔任此職。

他進一步表示，儘管全球衝突數量增加、國際合作面臨壓力，諾貝爾和平獎仍具重要意義。

他說：「在我們生活的這個時代，和平獎顯得尤為重要。現在各界所投入的貢獻，比起過去可謂是有增無減。」

柬埔寨、以色列和巴基斯坦領導人表示，他們已提名川普角逐今年的和平獎。若相關提名確已提出，應是在2025年春夏之間完成，因而符合1月31日截止前的規定。

由於提名名單必須保密50年，因此無法驗證上述說法。哈普威金今天也拒絕透露川普是否已獲得提名。

提名並不代表頒獎機構的背書。

除了委員會成員外，全球有數千人皆可提出提名，包括各國政府成員與國會議員、現任國家元首、大學的歷史、社會科學、法律與哲學教授，以及往屆諾貝爾和平獎得主等。

美國 川普 諾貝爾 和平獎

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