俄設施遇襲後油污漂至愛沙尼亞 當局示警生態風險

愛沙尼亞環境局表示，近日在北部海岸發現來自俄羅斯烏斯季盧加地區的燃料油污染，當地石油加工設施上月曾遭烏克蘭無人機攻擊並起火。污染物後續擴散情形仍具不確定性，並對鳥類與其他野生動物構成威脅。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞環境局指出過去一週內，西維魯縣（Lääne-ViruCounty）多處海灘陸續發現黑色塊狀物，經檢測確認為重質燃料油。這類物質為石油蒸餾後殘留，性質黏稠，難以自海岸與海水中清除。

也有報導指出，這些燃料油可能來自停泊在芬蘭灣的影子艦隊。ERR報導指出，當局已召集志工前往北海岸多個地點協助清理污染。

環境局東部分局首席檢查員曼德梅茨（MaritMändmets）表示，俄羅斯庫爾戈洛沃（Kurgolovo）附近也曾進行類似燃料油清理行動，並指目前情況可能是戰爭所造成的污染。她指出，現階段油污仍偏固態，但隨氣溫上升可能變得較為流動，增加對鳥類及動物的影響。

根據報導，因為油污的移動受海流、風向及海浪影響而難以預測，目前尚無法掌握是否會有更多燃料油持續漂抵愛沙尼亞海岸。截至目前，志工已協助清理超過760公斤污染物，但多數燃料油會在海中分散並沉入海底。

塔林理工大學（TalTech）海洋系統系主任烏伊博平（Rivo Uiboupin）表示，污染來源位於芬蘭灣東部，未來數日可能在特定條件下向東北、回到俄羅斯的方向漂移，但愛沙尼亞部分半島西側仍可能出現額外污染。

據報導，目前尚未傳出野生動物因污染受害。不過，曼德梅茨指出，燃料油若持續存在於環境中，將對動物造成嚴重負面影響，尤其在氣溫上升、油污轉為較液態後，鳥類可能因此受困。