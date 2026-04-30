駐波蘭代表處舉辦酒會 跨黨議員出席挺台

駐波蘭代表處29日舉辦「波台國會小組」春季酒會，波蘭經濟部政務次長雅洛斯、區域發展部政務次長卡諾斯基，以及友台小組主席圖斯科拉斯基等超過40名跨黨派參、眾議員出席，展現波蘭政壇對台灣的堅定支持。

根據駐波蘭代表處提供的資料，駐波蘭代表劉永健在酒會致詞時表示，台灣與波蘭是理念相近的合作夥伴。他誠摯感謝「波台國會小組」連續3年發表聯合聲明，公開挺台進行實質的國際參與並守護台海和平。

劉永健特別提到，今年小組首度強調海底電纜安全對全球經濟及能源傳輸的重要性，並鼓勵雙方在此議題加強協作。此外，台灣、波蘭兩國在半導體、綠能、人工智慧、網路安全及國防產業等前瞻領域，均展現極大合作潛力。

隨地緣政治演變，波蘭日益重視印太地區發展。劉永健分析，台波雙邊關係近期顯著提升，例如波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）4月初與日本首相高市早苗共同發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性；波蘭副總理兼外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）2月在國會外交施政報告首次提及台灣，表達與台灣夥伴展開科技合作的興趣，均是台波關係發展的正面訊號。

劉永健也在現場籲請波方支持台灣參與5月18日至23日在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）。

針對經貿成果，劉永健強調台灣電電公會（台灣區電機電子工業同業公會，TEEMA）已正式宣布將在波蘭設立海外科學園區，吸引台灣高科技產業進駐。除了有助於波蘭建構相關產業供應鏈，也將創造數以萬計的就業機會。

此外，台灣形象展將於今年6月首度在華沙舉行，屆時台灣近百家企業將前來參展，彰顯台灣對於波蘭及中東歐市場之重視。

圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）在酒會中致詞表示，「波台國會小組」作為波蘭國會中人數最多的雙邊團體，將持續支持台灣的國際參與並關切台海和平，未來也會以具體行動展現對台灣堅定支持，全力協助推動並強化雙邊在各領域的深度合作。

雅洛斯（Michal Jaros）及卡諾斯基（JacekKarnowski）也分別表示，樂見台波雙邊經貿互動蓬勃發展，對台灣投資進駐波蘭感到欣慰。他們也肯定台灣高科技產業傲視全球，將大力支持台灣、波蘭攜手推動雙邊關係深化發展。