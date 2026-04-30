高市早苗矢言全力推動外交 確保船隻通行荷莫茲海峽

日本首相高市早苗今天與伊朗總統裴澤斯基安通話後表示，她將持續透過各種外交努力，確保所有船隻順利通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

路透社報導，高市早苗指出，她在確保一艘與日本相關船舶順利通過荷莫茲海峽過程中，她本人曾直接向裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）提出訴求，並與外務大臣茂木敏充及日本駐伊朗使館一起推動多項外交行動。

伊朗國營英語媒體「新聞電視台」（Press TV）近日報導，一艘日本相關超大型油輪（VLCC）「出光丸」獲得德黑蘭相關部門許可後，通過荷莫茲海峽。船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，該油輪目的地為日本名古屋。

高市早苗昨天在社群平台X上發文證實，已確認一艘日本相關船舶通過荷莫茲海峽，該船已離開波斯灣並正航向日本，船上有3位日籍船員。