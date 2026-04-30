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日防相小泉進次郎擬6月訪韓 深化日韓防衛合作

中央社／ 東京30日專電
日本防衛大臣小泉進次郎預計6月下旬訪問韓國，與韓國國防部長安圭伯舉行會談。圖／新華社
日本防衛大臣小泉進次郎預計6月下旬訪問韓國，與韓國國防部長安圭伯舉行會談。圖／新華社

日本防衛大臣小泉進次郎預計6月下旬訪問韓國，與韓國國防部長安圭伯舉行會談。據了解，雙方在安圭伯今年1月訪日時同意建立年度互訪機制，小泉回訪即為其中一環。雙方預計將就強化日韓防衛合作及應對北韓局勢等議題磋商。

讀賣新聞報導，多名日本政府消息人士透露，這將是小泉自去年10月就任防衛大臣以來首次訪韓，正在協調安排小泉於訪韓期間視察南北韓軍事分界線，以及駐韓美軍基地等。

報導指出，北韓近期與俄羅斯加強軍事合作，19日更是進行疑似搭載集束彈頭的飛彈試射，持續提升軍事力量。日韓政府盼透過高層互動，加強安保領域溝通，並對外展現合作態度。

此外，日韓預計於5月上旬首次舉行外交與防衛部門次長級的「2+2」會談，今年1月，日本航空自衛隊也曾為韓國空軍軍機提供空中加油支援，顯示雙方部隊之間的交流逐步深化。

小泉訪韓期間，預料雙方將在會談中就周邊安全局勢交換意見，並進一步確認推動日韓，以及日美韓3方安保合作。

日本 南韓 小泉進次郎 軍事 美日安保

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