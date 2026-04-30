快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

林逸欣名醫父癌逝…網淚謝林春銘留下「1神物」擔憂恐絕版 診所回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

福克蘭主權紛爭升溫之際 美國航艦赴阿根廷聯合軍演

中央社／ 布宜諾斯艾利斯30日專電
美國航空母艦尼米茲號27日開始航行南大西洋，進入阿根廷專屬經濟海域，並與阿根廷海軍展開4天聯合軍事演習。圖／路透社
美國航空母艦尼米茲號27日開始航行南大西洋，進入阿根廷專屬經濟海域，並與阿根廷海軍展開4天聯合軍事演習。圖／路透社

美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz, CVN-68）27日開始航行南大西洋，進入阿根廷專屬經濟海域，並與阿根廷海軍展開4天聯合軍事演習。適逢英國與阿根廷再度就福克蘭群島主權隔空交鋒之際，此軍演引發外界高度關注。

根據阿根廷國防部說明，此次聯合行動代號為Passex 2026演習，27日至30日由美方航艦打擊群與阿根廷海軍共同執行，經總統米雷伊（Javier Milei）以緊急法令批准，進行阿根廷與美國軍隊的聯合演習。

除尼米茲號外，隨行艦艇還包括美國海軍格里德利號（USS Gridley, DDG-101）驅逐艦。阿根廷方面則派出驅逐艦「阿根廷號」及護衛艦「羅薩萊斯號」，於馬普拉塔（Mar de Plata）外海聯合操演，目前傳出米雷伊受到駐阿根廷美國大使拉梅拉（Peter Lamelas）邀請登上尼米茲號航艦。

此一邀請被外界視為阿根廷與美國盟友關係深化，報導指出，米雷伊上任後積極推動親美路線，包括深化與美國南方司令部（U.S. Southern Command）合作、擴大聯合軍演，及討論由美方參與南極相關基礎設施建設。此次航艦進入阿根廷海域，反映雙邊戰略關係更進一步。

美方艦隊此行區域巡航部署一環，先前已在多國參與演訓。另一方面，美軍也同步參與在阿根廷境內的「大西洋匕首行動」（Atlantic Dagger）訓練，時程自4月下旬持續至6月中旬，涵蓋海、空軍基地。

但此次軍演時機敏感，英國首相施凱爾（KeirStarmer）日前重申福克蘭群島主權屬英國；米雷伊則說，阿根廷稱福克蘭群島為馬爾維納斯群島（IslasMalvinas），強調其為阿根廷領土；兩國再度出現火藥味。

美國在福克蘭群島主權發聲受關注，阿根廷前駐美大使蓋拉（Diego Guelar）分析指出，馬爾維納斯群島在戰略上如同位於南大西洋的兩艘航空母艦，對全球航運與軍事部署具有關鍵意義，美國立場因此成為影響區域平衡的重要因素。

美國海軍 航空母艦 阿根廷 英國 主權 軍演

延伸閱讀

解放軍南海巡航 批菲律賓拉攏域外國攪局

官兵要解脫了！美航艦「福特號」撐309天創紀錄 將自中東啟程返國

美中台博弈／日本再軍事化 從飛彈島鏈與軍售解禁見端倪

解放軍走到日本門口 凸顯什麼航道戰略邏輯？

相關新聞

翁山蘇姬兩周內再獲減刑 下落仍成謎

翁山蘇姬法律團隊成員今天表示，這位遭拘禁的緬甸前領導人再獲特赦減刑，刑期進一步縮減1/6，這是兩周內第2次減刑

5國11艦南海「肩並肩」軍演 提升協同作戰能力

作為菲律賓、美國「肩並肩」聯合軍事演習的一環，5國共派出11艘軍艦正在南海進行大規模「多邊海上演習」（MME），以提升理...

高市早苗矢言全力推動外交 確保船隻通行荷莫茲海峽

日本首相高市早苗今天與伊朗總統裴澤斯基安通話後表示，她將持續透過各種外交努力，確保所有船隻順利通行荷莫茲海峽（Strai...

日防相小泉進次郎擬6月訪韓 深化日韓防衛合作

日本防衛大臣小泉進次郎預計6月下旬訪問韓國，與韓國國防部長安圭伯舉行會談。據了解，雙方在安圭伯今年1月訪日時同意建立年度...

福克蘭主權紛爭升溫之際 美國航艦赴阿根廷聯合軍演

美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz, CVN-68）27日開始航行南大西洋，進入阿根廷專屬經濟海域，並與阿根廷海...

普亭提議5月9日停火 澤倫斯基要求美方提供更多資訊

俄羅斯總統普亭提議在5月9日慶祝二戰「勝利日」期間實施停火，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。