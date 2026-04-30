福克蘭主權紛爭升溫之際 美國航艦赴阿根廷聯合軍演

美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz, CVN-68）27日開始航行南大西洋，進入阿根廷專屬經濟海域，並與阿根廷海軍展開4天聯合軍事演習。適逢英國與阿根廷再度就福克蘭群島主權隔空交鋒之際，此軍演引發外界高度關注。

根據阿根廷國防部說明，此次聯合行動代號為Passex 2026演習，27日至30日由美方航艦打擊群與阿根廷海軍共同執行，經總統米雷伊（Javier Milei）以緊急法令批准，進行阿根廷與美國軍隊的聯合演習。

除尼米茲號外，隨行艦艇還包括美國海軍格里德利號（USS Gridley, DDG-101）驅逐艦。阿根廷方面則派出驅逐艦「阿根廷號」及護衛艦「羅薩萊斯號」，於馬普拉塔（Mar de Plata）外海聯合操演，目前傳出米雷伊受到駐阿根廷美國大使拉梅拉（Peter Lamelas）邀請登上尼米茲號航艦。

此一邀請被外界視為阿根廷與美國盟友關係深化，報導指出，米雷伊上任後積極推動親美路線，包括深化與美國南方司令部（U.S. Southern Command）合作、擴大聯合軍演，及討論由美方參與南極相關基礎設施建設。此次航艦進入阿根廷海域，反映雙邊戰略關係更進一步。

美方艦隊此行區域巡航部署一環，先前已在多國參與演訓。另一方面，美軍也同步參與在阿根廷境內的「大西洋匕首行動」（Atlantic Dagger）訓練，時程自4月下旬持續至6月中旬，涵蓋海、空軍基地。

但此次軍演時機敏感，英國首相施凱爾（KeirStarmer）日前重申福克蘭群島主權屬英國；米雷伊則說，阿根廷稱福克蘭群島為馬爾維納斯群島（IslasMalvinas），強調其為阿根廷領土；兩國再度出現火藥味。

美國在福克蘭群島主權發聲受關注，阿根廷前駐美大使蓋拉（Diego Guelar）分析指出，馬爾維納斯群島在戰略上如同位於南大西洋的兩艘航空母艦，對全球航運與軍事部署具有關鍵意義，美國立場因此成為影響區域平衡的重要因素。