快訊

生活逾10年…陸籍生繁星上台大無法就讀 父親：小兒子也在台讀高一

今晚起水氣減少…桃園以北周末高溫飆33度 下周一各地有雨

台史互動再+1！史瓦帝尼特使晉見賴總統 親邀適當時機訪問

聽新聞
0:00 / 0:00

普亭提議5月9日停火 澤倫斯基要求美方提供更多資訊

中央社／ 基輔30日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭提議在5月9日慶祝二戰「勝利日」期間實施停火，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對此表示，基輔將要求華府提供更多相關資訊。圖／美聯社
俄羅斯總統普亭提議在5月9日慶祝二戰「勝利日」期間實施停火，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對此表示，基輔將要求華府提供更多相關資訊。圖／美聯社

俄羅斯總統普亭提議在5月9日慶祝二戰「勝利日」期間實施停火，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對此表示，基輔將要求華府提供更多相關資訊。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普通話時提出暫時停火的構想，俄羅斯權力中樞克里姆林宮說，川普支持這項舉措。

俄烏戰爭已持續超過4年，川普去年重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

澤倫斯基在社群媒體發文指出，他已指示團隊成員進一步了解細節，並強調烏克蘭最終目標是結束戰爭。

他在聲明中說：「我們將釐清這究竟意味著什麼，是為莫斯科閱兵儀式提供數小時安全保障，還是另有其他安排。」

他補充說：「我們提議長期停火、為人民提供可靠且有保障的安全，以及持久和平。烏克蘭準備好以任何有尊嚴且有效的方式，朝此目標努力。」

俄羅斯勝利日慶祝活動重頭戲通常是展現軍事實力的大規模閱兵，由普亭親自主持，而閱兵隊伍會行經莫斯科紅場（Red Square）。

不過，俄方本週宣布，考量烏克蘭可能發動報復性打擊，勝利日閱兵規模將縮減，且不展示任何軍事武器。

近幾個月來，烏克蘭軍方加強對前線後方深處的能源與軍事目標發動遠程打擊，且頻頻向俄國首都發動無人機攻擊。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，引發二戰以來歐洲最血腥戰爭，造成數十萬人喪命、數百萬人流離失所。

普亭 莫斯科 澤倫斯基 基輔 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普與普丁通電 俄烏戰爭可能迎來短暫停火

相關新聞

翁山蘇姬兩周內再獲減刑 下落仍成謎

翁山蘇姬法律團隊成員今天表示，這位遭拘禁的緬甸前領導人再獲特赦減刑，刑期進一步縮減1/6，這是兩周內第2次減刑

5國11艦南海「肩並肩」軍演 提升協同作戰能力

作為菲律賓、美國「肩並肩」聯合軍事演習的一環，5國共派出11艘軍艦正在南海進行大規模「多邊海上演習」（MME），以提升理...

普亭提議5月9日停火 澤倫斯基要求美方提供更多資訊

俄羅斯總統普亭提議在5月9日慶祝二戰「勝利日」期間實施停火，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）...

高學費不再減免 法國外籍生譴責「種族主義攻擊」

法國政府有意進一步落實針對非歐盟學生的「差異化學費」措施，即外籍學生比本土學生繳交更多學費。這項措施引發部分批評，但法國並非特例，全球已經有多國推行類似制度。

澳洲邦代海灘槍案初步調查出爐 籲加強猶太活動維安

皇家委員會今天發布雪梨邦代海灘槍擊案初步調查報告，提出加強猶太公共活動維安措施、推動槍枝改革等14項建議，同時認定澳洲現...

英王查爾斯訪美演說 闡述基督教信仰支柱

「基督信仰是堅定的錨點！」英國國王查爾斯三世近日在美國國會發表歷史性演說，強調基督教信仰如何成為他個人生活與領導力的核心支柱，並呼籲各國應秉持和平精神，將衝突轉化為跨宗教的相互理解與尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。