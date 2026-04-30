翁山蘇姬兩周內再獲減刑 下落仍成謎

翁山蘇姬法律團隊成員今天表示，這位遭拘禁的緬甸前領導人再獲特赦減刑，刑期進一步縮減1/6，這是兩周內第2次減刑。

路透社報導，該法律團隊成員在要求匿名的情況下表示，這位諾貝爾獎得主自2021年軍事政變，政府被推翻後遭監禁至今，剩餘刑期將縮減至18年多。

在經歷馬拉松式的審判後，現年80歲的翁山蘇姬被判處33年徒刑，罪名包括貪腐、煽動選舉舞弊以及違反國家機密法等。她的盟友則堅稱這些指控出於政治動機，目的在於將她排除於政壇之外。

她的刑期先被減到27年，然後在4月17日緬甸新年特赦時再縮減1/6。在那次特赦中，與她一同受審的盟友、前總統溫敏（Win Myint）已獲釋出獄。

根據緬甸官方媒體今天發布的公告，由於所有囚犯皆獲減刑，翁山蘇姬的刑期也因此進一步縮減。

翁山蘇姬目前的下落不明，且自審判結束以來，她就未曾公開露面。

當局持續將她拘押於未公開地點，政府迄今仍未允許她的法律團隊或家屬與她進會面。

軍政府發言人並未立即針對置評請求做出回應。