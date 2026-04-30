5國11艦南海「肩並肩」軍演 提升協同作戰能力

作為菲律賓、美國「肩並肩」聯合軍事演習的一環，5國共派出11艘軍艦正在南海進行大規模「多邊海上演習」（MME），以提升理念相近國家之間的海上協同作戰能力。

菲律賓軍方今天表示，「多邊海上演習」自4月20日在「西菲律賓海」展開，將持續至5月1日，是今年度「肩並肩」聯合軍事演習的重要組成部分。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海所聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

美方派出兩棲登陸艦艾希蘭德號（USS Ashland）與海岸防衛隊巡邏艦米吉特號（USCGC Midgett）；菲方出動飛彈巡防艦馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）與魯納號（BRP Antonio Luna）、AW109直升機以及一艘海岸防衛隊巡邏艦。

在理念相近國家方面，日本出動村雨級驅逐艦雷號、護衛艦伊勢號和輸送艦下北號；加拿大出動巡防艦沙洛城號（HMCS Charlottetown）和補給艦艾斯特里克斯號（MV Asterix）；澳洲派出巡防艦土烏巴艦（HMAS Toowoomba）。

演訓科目包括通訊檢查、攝影、反潛、艦砲射擊、整合防空與飛彈防衛、甲板降落、搜救、海事合作行動及海上補給等，提升參演部隊之間的協同作戰能力。

菲律賓軍方說明，相關演訓展現菲律賓與盟友及理念相近國家之間加強合作、促進區域穩定的共同承諾，並致力於維護國家主權與海洋利益，同時支持以規則為基礎的國際秩序。

另一方面，菲律賓肩並肩演習發言人耶南德茲（Dennis Hernandez）表示，中國船艦在遠方監看演習情況，但未進行騷擾。

「肩並肩」自4月20日展開，預定持續至5月8日，除菲美之外，還有日本、加拿大、澳洲、法國及紐西蘭等國參與，動員超過1萬7000名官兵，演習範圍涵蓋南海和靠近台灣的菲律賓北部。

菲律賓軍方多次強調，演習不針對任何特定國家，但中國外交部在演習開幕當天批評，亞太地區不需要引入外部力量製造分裂與對抗。