全球首場淘汰化石燃料會議 重點一次看

全球首場淘汰化石燃料會議今天圓滿落幕；對這場在加勒比海煤港聖馬塔（Santa Marta）舉行的會議，法新社將討論內容與進展整理如下。

●法國提分階段淘汰方案

法國在這次會議開幕日公布一份詳細「路線圖」，規劃要在2050年底前全面淘汰化石燃料，而引發廣泛關注。

分析人士指出，目前尚無其他國家提出如此清晰且完善的淘汰化石燃料計畫，因此，法國此舉釋出了重要訊號。

不過，會中有人指出，法國實際上並未提出新政策，而只是將既有承諾換個名稱重新發布。

其他國家則說，他們也有自己的路線圖，定義內容不太一樣，但同樣都是逐步淘汰煤炭，他們也有時間表，以及再生能源目標與重工業減碳規劃。

● 「義大利麵」科學小組

這次會議的一大成果是要成立專家科學小組，此小組將協助各國政府、城市或區域來規劃屬於他們的淘汰化石燃料路徑。

小組推動人士之一巴西氣候科學家諾布瑞（CarlosNobre）在受訪時表示：「這個小組將會提供所有解決方案，包含執行方式與資金來源。」

小組名為「全球能源轉型科學小組」（ScientificPanel for the Global Energy Transition），因為英文縮寫SPGET而被戲稱為「義大利麵」小組（Spaghettigroup）。

● 「無化石燃料區」理念

「無化石燃料區」的概念在基層運動中廣受歡迎，如今正逐漸在國際會議上獲得認可，並在聖馬塔會議中滋長。

所謂「無化石燃料區」，指的是對生態意義重大的地區，如亞馬遜森林、剛果盆地及印尼的雨林等，所在地政府應保護這些雨林、全面禁止區內開發與探勘化石燃料，以確保生態資源的永續發展。

根據非營利組織「地球洞見」（Earth Insight）專家統計，目前全球已有58個這樣的保護區。

聖馬塔會議東道主、哥倫比亞環境部長韋勒茲托瑞斯 （Irene Velez Torres）表示，舉例而言，哥倫比亞去年就已禁止境內亞馬遜森林再從事探勘化石燃料與礦產，「以阻止開採範圍擴大」。