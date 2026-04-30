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澳洲邦代海灘槍案初步調查出爐 籲加強猶太活動維安

中央社／ 雪梨30日綜合外電報導
雪梨邦代海灘去年底發生大規模反猶槍擊案。圖為事發地民眾放鮮花悼念。歐新社
雪梨邦代海灘去年底發生大規模反猶槍擊案。圖為事發地民眾放鮮花悼念。歐新社

皇家委員會今天發布雪梨邦代海灘槍擊案初步調查報告，提出加強猶太公共活動維安措施、推動槍枝改革等14項建議，同時認定澳洲現行法規並未妨礙安全機構預防或因應這次攻擊。

綜合路透社與法新社報導，一對父子去年12月被控在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）對現場慶祝猶太光明節（Hanukkah）的猶太家庭開槍，共造成15人死亡，成為澳洲近30年來最致命的大規模槍擊案。

槍擊案發生後，受害家屬批評艾班尼斯對於啟動調查有所遲疑，在家屬及猶太倡議團體的壓力下，負責調查此案的「皇家委員會」（Royal Commission）隨後於今年1月成立。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，政府將採納皇家委員會提出的所有初步建議，報告雖未提出迫切的改革需求，但仍針對強化澳洲反恐能力提出建言。

澳洲以嚴格的槍枝管制著稱，這起事件更引發加強打擊反猶太主義以及更嚴格槍枝管制的廣泛呼聲。

這份多達154頁的初步報告，建議全面審查全澳洲的聯合反恐小組，調查結果需在3個月內提交給警察總署署長與安全情報局局長。

報告呼籲將猶太新年（Rosh Hashanah）及贖罪日（Yom Kippur）期間實施的維安協議，擴及其他重要猶太節日與活動；另外，也建議即時更新反恐手冊、讓政府高層官員參與反恐演習，並加速執行研議中的全國槍枝回收計畫。

此外，報告也揭露在案發前數天，一個猶太志工團體曾向警方預警，指光明節慶典可能發生暴力事件，但警方僅告知無法提供專責警力，只能派機動巡邏隊「前往查看並監控活動情況」。

皇家委員會公開聽證將於下週展開，最終報告預計於年底前完成。

雪梨 維安 澳洲 艾班尼斯 槍擊 槍枝

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