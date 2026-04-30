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英王查爾斯訪美演說 闡述基督教信仰支柱

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

「基督信仰是堅定的錨點！」英國國王查爾斯三世近日在美國國會發表歷史性演說，強調基督教信仰如何成為他個人生活與領導力的核心支柱，並呼籲各國應秉持和平精神，將衝突轉化為跨宗教的相互理解與尊重。

基督信仰堅定錨點

基督教先鋒報》報導，英國國王查爾斯三世在美國國會發表的歷史性演說，這也是繼伊莉莎白二世之後第二位享有此殊榮的英國君主。

演講中，查爾斯三世強調基督教信仰是其個人生活與領導風範的核心，並稱之為動盪時刻的重要支柱。「對在座許多人以及我自己來說，基督信仰是堅定的錨點和每日的靈感來源，不僅指引著我們個人，也引領著我們作為社區成員的共同行動。」查爾斯三世呼籲各界展現跨信仰的理解與包容，同時在烏俄戰爭與全球衝突背景下，重申支持國際合作與反對孤立主義的重要性。

英王拐彎教訓美國

查爾斯三世在美國國會的演說中，巧妙地透過回溯深厚的歷史淵源與憲政傳統，展現了英式棉裡藏針的拐彎教訓。他不僅避開了直接的衝突，更以一種不卑不亢的姿態，在讚美中融入了對美國與政局的批判。

例如：英王表示自己是第19位每日關注美國時事的英國君主，提醒美國今天的成就是建基於英國留下的傳統與制度；在稱讚美國國會是「為美國人發聲並守衛其自由權利的民主堡壘」，同時暗示國會在面對川普作為時，應發揮更多制衡的力量；他也指出美國獨立的口號「沒有代表權就不納稅」實際上是從英國繼承的共有民主價值，將美國的立國基石歸功於英國的政治遺產。

基督信仰穩定力量

基督郵報》報導，查爾斯三世在美國國會的演說中強調，基督信仰是他個人生命與國家責任中最重要的穩定力量，這不僅是他在動盪時期中的精神支柱，更激勵他致力於促進跨宗教的理解與國際間的和平與合作。

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