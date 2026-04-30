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高學費不再減免 法國外籍生譴責「種族主義攻擊」

世界日報／ 編譯中心／綜合29日電
法國將強化外籍生支付較高學費制度，不再給予減免優惠；圖為巴黎薩克雷大學。 (中央社)
法國將強化外籍生支付較高學費制度，不再給予減免優惠；圖為巴黎薩克雷大學。 (中央社)

法國政府有意進一步落實針對非歐盟學生的「差異化學費」措施，即外籍學生比本土學生繳交更多學費。這項措施引發部分批評，但法國並非特例，全球已經有多國推行類似制度。

法國於2019年實施這項制度，但部分大學採行大規模減免措施，因此制度未發揮政府預期效果。

費加洛報(Le Figaro)報導，法國高等教育部部長巴提斯特(Philippe Baptiste)4月稍早表示，不能再減免非歐盟學生的差異化學費。這意味著就讀學士學程的非歐盟學生一年須繳交2895歐元(約3380美元)，而法國或其他歐盟國家學生只須繳交178歐元(約207美元)。

學生聯盟(Union Étudiante)在社群媒體發起於30日抗議，譴責此一決定是「基於種族主義的攻擊，要根據國籍將學生們排除在大學之外」，要求政府收回成命。

法國大學聯盟(France universités)22日也透過聲明批評高教部的決定，指這項措施「有違開放包容的人文價值」。

但報導指出，法國不是唯一實施差異化學費制度的國家，以歐洲來說，率先推行類似政策的是北歐國家。

丹麥早在2006年就終結非歐盟學生的免費待遇；瑞典、芬蘭分別於2011年、2017年跟進；挪威也於2023年效法。在這些國家，不同學校的學費差異很大，從每年數千歐元到1.5萬歐元以上都有。

德國原本也普遍免學費，但2017年巴登符騰堡(Baden-Württemberg)創下先例，針對非歐洲居民收取3000歐元學費。

在英國，外籍學生的學費向來較高，平均一年2.2萬英鎊(約2.9萬美元)，約為英籍學生的2倍。

大西洋另一端的加拿大也有類似趨勢。加拿大的國際學生今年要繳的學費約為本土學生的5倍，而10年前是3.6倍。

報導分析，外籍學生的學費接連上漲，原因在於預算。2024年5月，時任芬蘭文化部長穆塔拉(Sari Multala)表示，全額收費的用意是改善高等教育機構的財務狀況。

2022年，時任挪威高教部部長博藤莫(Ola Borten Moe)也曾告訴國會，原則在於互惠，「在絕大多數情況下，挪威學生出國留學要繳學費，本地沒道理不這麼做」。

報導提到，澳洲實施類似政策，主要目的是限制外籍學生人數，由於住房短缺、生活成本增加，政府認為外籍學生過多。加拿大政府網站也說明，目標是「緩解住房、基礎設施和公共服務的壓力」，並將移民人數恢復到「可接受的程度」。

加拿大魁北克省高教部部長畢隆(Martine Biron)4月稍早接受費加洛報校園版訪問時直言：「我們想要能順利取得文憑的學生，而不是來加拿大讀了3個月就放棄或來尋求庇護的學生。」

法國移民事務專家普夫侯－蒙蒂(Nicolas Pouvreau-Monti)認為，差異化學費能防止求學變成移民途徑，此外「高額學費向外籍學生釋出強烈訊號，表明他們即將就讀的課程水準很高，因此這也有助於吸引更好的學生」。

法國高教部決定落實差異化學費制度，讓外籍學生更能為大學收入做出貢獻，並利用獎學金將外籍學生引導到人工智慧(AI)、數位技術、量子技術、生物科技等戰略領域。

法國 歐盟 學費

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