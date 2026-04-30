巴西參院否決魯拉大法官提名人選 132年來首見

巴西參議院今天否決總統魯拉的最高法院大法官提名人選，對他造成政治打擊，此舉為130多年來首見，也顯示這位政壇老將在尋求連任時，在許多重要國會議員間並不受歡迎。

美聯社報導，梅西亞斯（Jorge Messias）自2023年起擔任巴西聯邦總律師，是與魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）關係親近的法律顧問，他也曾效力於前總統、魯拉盟友羅賽芙（Dilma Rousseff）。

今天只有34名參議員對他的提名案投下贊成票，另有42人投下反對票，未獲得通過所需的41張票。表決結果出爐後，包括總統熱門人選、參議員福拉畢歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro）在內，許多投下反對票的參議員在議場內歡呼慶祝。

提名案遭參議院否決後，梅西亞斯在首都巴西利亞向媒體表示：「我對每一張投給我的票心存感激。我認為每個人都有自己的使命，我已經完成我的使命。這就是人生，有勝利的日子，也有失敗的日子。我們必須接受。」

在魯拉提名梅西亞斯之前，巴西參議院議長阿爾庫倫布雷（Davi Alcolumbre）曾公開支持另一名候選人。巴西媒體近幾個月來報導，阿爾庫倫布雷不滿魯拉未提名前參議員巴奇可（Rodrigo Pacheco），兩人因此關係緊張。

巴西利亞政治顧問公司Dharma Political Risk andStrategy政治分析家蘇薩（Creomar de Souza）表示，魯拉自從重返總統職位以來，就一直難以與立法機關合作，而梅西亞斯提名案遭否決，成了這個現象的最明顯跡象。

今年10月尋求第4個非連續任期的魯拉，提名梅西亞斯接替去年11月辭職的巴洛索（Luis RobertoBarroso）。自那之後，巴西最高法院一直僅有10名成員。

參議員福拉畢歐．波索納洛向媒體表示，梅西亞斯提名案遭否決，也是對最高法院部分成員不當起訴行為的回應。福拉畢歐．波索納洛的父親、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因主導政變未遂，遭最高法院判處27年有期徒刑。

福拉畢歐．波索納洛又說：「我並不是在慶祝，但這對在野黨來說是一場勝利。許多參議員能否在10月當選，將取決於選民是否認為最高法院大法官可以遭彈劾。」

接下來，巴西總統將必須提名另一個人選，這個人選必須經過同樣的審查程序，然後參議院才會再次表決。

巴西參議院上一次否決最高法院提名人選是在1894年，當時巴西第2任總統佩紹托（Floriano Peixoto）與國會議員意見相左。