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東京男子襲學生與警察5傷 日警追緝逃逸犯嫌

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本東京都福生市一名男子，昨天使用像是榔頭的物品毆打兩名高中生之後，使用農業噴霧器朝著趕到現場的警察噴灑液體，造成5人輕重傷之後逃逸。警方已通緝這名44歲犯嫌。

日本放送協會（NHK）報導，這名犯嫌名叫高林輝行，由於持像是鐵槌的物品攻擊高中生，涉嫌殺人未遂。警方已經公布他的長相。

東京都警視廳說明，犯嫌昨天上午7時15分左右開始，拿著像是鐵鎚的物品，在福生市餐廳的用地內，多次毆打高中生的臉部，為時約10分鐘。當時有7名10幾歲的青少年與青少女聚集在附近，遇襲的高中生為其中兩人。

東京都警視廳也表示，住在附近的犯嫌襲擊這兩名高中生之後，疑似持刀威脅趕來現場的警察，並用農業噴霧器朝警察噴灑液體，導致兩名高中生與3名警察輕重傷。

之後，犯嫌疑似躲在家中不出來，東京都警視廳在事發後約4個半小時半攻堅進入他家，不過發現他已逃逸。警方初判他在噴灑液體之後的上午8時左右，就已經從自家後門逃走。

警方指出，犯嫌身高173公分、剃平頭、身穿灰色運動服，並拿著黑色手提包。

東京 日本

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