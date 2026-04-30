美軍再動手？川普將聽取對伊朗打擊方案 傳可能涉及出兵荷莫茲

Axios報導，2名知情人士透露，美國總統川普預計將於30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏上將（Brad Cooper）負責，顯示川普正認真考慮恢復大規模作戰行動，可能為打破談判僵局，或在結束戰爭前發動最後一擊。

3名知情人士表示，CENTCOM已準備對伊朗發動一波「短暫且強力」打擊的計畫，攻擊目標可能包括基礎設施，旨在打破談判僵局，並促使伊朗重返談判桌，在核問題上展現更多彈性。

另一項預計將向川普簡報的方案，是奪取荷莫茲海峽部分區域的控制權，以重新開放商業航運。一名消息人士指出，此類行動可能涉及地面部隊；此外，過去曾被討論、也可能在此次簡報中提出的另一選項，是動用特種部隊確保伊朗高濃縮鈾庫存的安全。

川普29日向Axios表示，他認為對伊朗的海上封鎖「某種程度上比轟炸更有效」。2名消息人士指出，他目前將封鎖視為主要施壓手段，但若伊朗仍不讓步，不排除動用軍事行動。美軍規劃人員也正評估，伊朗可能為報復封鎖，對駐中東美軍發動攻擊。消息人士表示，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將也預計出席簡報。

白宮未回應詢問。庫柏曾於2月26日向川普進行類似簡報，就在美國與以色列對伊朗發動戰爭前兩天。一名接近川普的消息人士表示，當時的簡報促成川普做出開戰決定。