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菲律賓民團赴南海 駕水上摩托車揮國旗宣示主權

中央社／ 記者林行健馬尼拉30日專電
菲律賓南海倡議團體「這是我們的」聯盟，30日啟程前往中業島，準備向島上居民、漁民提供補給品，以和平方式宣示主權。（民團這是我們的提供）中央社
菲律賓南海倡議團體「這是我們的」聯盟，30日啟程前往中業島，準備向島上居民、漁民提供補給品，以和平方式宣示主權。（民團這是我們的提供）中央社

菲律賓南海倡議團體「這是我們的」聯盟，今天啟程前往中業島，準備向島上居民、漁民提供補給品，並駕水上摩托車揮舞菲律賓國旗，以和平方式宣示主權

「這是我們的」（Atin Ito）已連續第4年發起南海民間任務，今年行動代號「重返中業島」（Balik-Pag-asa）；菲律賓稱中業島為「希望島」（Pag-asaIsland），因此行動代號也具有「重拾希望」的雙重意義。

約200名志工、漁民代表、歌手、媒體記者及船員，今天上午從馬尼拉碼頭出發，預定5月2日抵達中業島，5日返抵馬尼拉，多名眾議員參加啟航儀式。

此次任務的重要活動之一，是由眾議員及志工駕駛水上摩托車，在中業島海域揮舞菲律賓國旗。

「這是我們的」將向中業島居民、漁民補給燃料、糧食等日常必需品，並在島上舉辦演唱會，由菲律賓饒舌樂團Morobeats演出。

任務負責人、並肩黨（Akbayan）主席戴維（Rafaela David）日前在記者會上說明，這次行動旨在彰顯民間參與南海議題的持續性與擴展性，在島上漁民每天面對外來壓力之際，表達支持。

菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，雙方長年大小衝突不斷，菲方不時指控中國海警船、軍艦騷擾菲律賓公務船、公務飛機以及漁民。

「這是我們的」今年仍以5000噸的海事訓練船「奧卡號」（Kapitan Felix Oca）為主船，並由較小型的「卓威號」（ML Chowee）擔任支援船。

2023年12月10日，「這是我們的」首次執行南海任務，打算為菲律賓漁民及軍艦補給物資，但遭中國海警船尾隨而折返；2024年5月中旬，船隊突破中方圍堵，成功於黃岩島海域補給物資予菲律賓漁民。

「這是我們的」2025年同樣以「奧卡號」為主船，在中國海警船的監視與尾隨下抵達中業島海域，舉辦了一場海上演唱會，以歌聲宣示菲律賓主權，呼籲以和平方式解決南海爭議。

主權 馬尼拉 南海

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