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伊朗戰爭引發美德分歧 川普考慮削減駐德美軍人數

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普今天指出，在與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）就伊朗戰爭問題出現爭執之際，美國正考慮削減派駐德國的美軍人數。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，「美國正在研究並檢討縮減駐德部隊的可能，預計不久的將來會作出決定。」

根據美國國會研究處（CRS）資料，2024年美國在德國駐軍超過3萬5千人，但目前美軍人數可能更高，德國媒體報導接近5萬人。

川普在兩個總統任期內，多次威脅要削減派駐德國及其他歐洲盟國的美軍人數。

目前華府似乎有意對未支持美國、以色列對伊朗戰爭，或未參與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）維和行動的盟友採取懲罰措施。

川普發文談及駐德兵力數小時前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與德國外交部長瓦德福（JohannWadephul）曾通話。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，兩人討論了伊朗問題以及確保荷莫茲海峽航行自由的重要性。

梅爾茨本週稍早表示伊朗在談判桌上「羞辱」華府，因而成為川普批評的對象。

川普昨天指出，梅爾茨「認為讓伊朗擁有核武是可以接受的，他根本不知道自己在說什麼！」

對此，梅爾茨今天淡化處理，強調雙方關係仍然良好。

他在柏林記者會上說：「就我而言，我與美國總統之間的個人關係依然和過去一樣良好。」

這位德國領導人表示，他從一開始就對美以對伊朗戰爭持保留態度，並稱「「德國和歐洲正受這些後果所苦」。

華府似乎正在考慮，對於未在對伊朗戰事中提供協助的西方盟友採取其他報復措施。

上週報導指出，美國考慮試圖暫停西班牙在北約的地位，並可能重新檢視英國對福克蘭群島（FalklandIslands）的控制權立場。

不過華府之後重申，對於阿根廷與英國之間對福克蘭群島主權的爭議，仍維持中立立場。英阿1982年爆發短暫但激烈的福克蘭戰爭，最終由英國獲勝。

美國 美軍 歐洲 以色列 伊朗 川普

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德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普真實社群火線反嗆

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川普稱德國總理「不知道自己在說什麼」 後者先前稱美國被伊朗羞辱

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