疑俄中蓄意破壞國際海底電纜 美參院籲解決國安疑慮

美國聯邦參議院外交委員會今天將就國際海底電纜屢遭破壞一事舉行聽證會，外委會主席里契（Jim Risch）呼籲，應加強努力以解決海底電纜日益升高的國安疑慮。

根據路透社取得的預定發言稿，共和黨籍參議員里契表示：「我們需要國際間通力合作，提升海底基礎設施的韌性，並在攻擊發生時能防止或減輕影響。」

外交委員會指出，自2022年以來波羅的海（BalticSea）至少發生8起疑似海底電纜破壞事件，而俄羅斯被懷疑極有可能涉入其中。

在2024年11月，波羅的海兩條光纖電信電纜遭切斷，引發有關方面調查，是否有人蓄意破壞。2023年，台灣指控中國兩艘船隻切斷了馬祖地區僅有的兩條網路連線電纜。

里契表示：「俄羅斯已發展出高端海底作戰能力，並以低階技術模仿船錨拖行在海床造成損害，藉此掩飾其破壞行為。」

同時，里契也說，中國疑有類似行為。

華府過去一年多來不斷發出警訊，指全球400多條海底電纜，承載99%國際網路流量，面臨來自中國和俄羅斯的威脅。

俄羅斯及中國駐美大使館，都未立即回覆路透社的置評要求。

路透報導，英國本月稍早表示，已派遣軍艦要防止俄羅斯潛艦攻擊這些電纜。據悉，俄國潛艦今年初曾在英國水域及其周邊徘徊一個多月。