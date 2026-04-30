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美將領：北京汲取中東戰爭經驗 美應攜手盟友嚇阻

中央社／ 華盛頓29日專電

美國參謀首長聯席會議主席凱恩今天表示，中國持續是關注焦點，解放軍正從歐洲、中東衝突中汲取經驗，美國應繼續做好準備，與盟友及夥伴共同嚇阻侵略行為。戰爭部長也說，華府在印太地區利益重大，須確保盟友不會輕易受到軍事侵略。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等人今天出席聯邦眾議院軍事委員會聽證會，為總統川普（DonaldTrump）提出2027財政年度高達1.5兆美元的國防預算接受議員詢問。

凱恩在書面聲明直指，中國、俄羅斯、伊朗及北韓是美國的敵手。中國是持續存在的關注焦點，美國應對其野心及軍事活動保持警惕；解放軍正從歐洲、中東衝突中汲取經驗，研發並整合新技術，其工業基礎也持續生產艦艇、戰機與彈藥。

他說：「我們應持續做好準備，與盟友及夥伴共同嚇阻侵略行為。」

赫格塞斯也在書面聲明中表示，美國將保持強大，但非對抗。華府在印太地區的利益重大，其中包括「我們與盟友有能力在印太地區展現足夠強大的姿態，以平衡中國日益增長的實力」。

他指出，這意味確保美國的任何盟友不會輕易受到持續且成功的軍事侵略。這就是美國所謂在印太地區的嚇阻：並非為了支配中國，而是確保他們沒有能力支配美國或美國的盟友。

赫格塞斯表示，如同他去年在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上所言，美國並非試圖「扼殺」中國的成長，「我們無意支配或羞辱他們，也沒有要改變台灣現狀」。

有關2027財政年度1.5兆美元的國防預算，赫格塞斯指出，這筆預算將確保美國在應對多個戰區日益複雜的威脅環境時，能繼續維持全球最強且最具能力的軍隊。

被問及這筆預算的作用，凱恩今天在聽證會上回應表示，目前戰爭特性變化迅速，包括規模化、同步性、自主化、水下、太空、網路及資訊化等，這些目前在全球各地戰場上呈現的方式，都需要更多資金投入。

他強調，這筆預算是對未來的重要投資。

美國 歐洲 川普

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