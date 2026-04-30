倫敦兩猶太男性遭刺傷 警方定調為恐怖主義事件

兩名猶太男性今天在英國倫敦街頭遭刺傷，警方認定這起事件屬於恐怖主義行徑，並以謀殺未遂罪嫌逮捕一名45歲男性。這也是倫敦近期最新一宗反猶太仇恨攻擊。

美聯社報導，倫敦都會區警察局表示，這起發生在戈爾德斯格林區（Golders Green）的襲擊案，造成兩名分別為34歲及76歲的男性因刀傷送醫。

反恐警察正在調查這次傷人案是否跟近期倫敦針對猶太會堂及其他猶太設施的縱火攻擊有關。

英國政界人士紛紛譴責這起攻擊。首相施凱爾（Keir Starmer）表示：「對我們猶太社區的攻擊，就是對英國的攻擊。」

猶太社區守望組織表示，犯嫌「被目擊持刀沿戈爾德斯格林路奔跑，試圖刺殺猶太民眾」，他被守望組織成員拖住，遭警方使用電擊槍並逮捕。

監視器畫面顯示，一名頭戴猶太傳統小帽的男性在公車站旁時，一名路人持刀撲向他。

警方表示，犯嫌也試圖刺傷員警，但無人受傷。