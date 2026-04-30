經濟死亡螺旋 伊朗百萬人失業 物價飛漲

華爾街日報報導，美國與伊朗各自祭出海上封鎖手段，賭對方先撐不住。然而，伊朗經濟已陷入「死亡螺旋」，初步估計顯示，約一百萬人因戰爭直接失業；四月中旬物價和一年前相比已飆漲百分之六十七。

維也納國際經濟研究所學者戈德西表示，「生活已負擔不起，伊朗正處於最脆弱時刻」。

美伊談判陷入僵局，美國押注伊朗在經濟危機下讓步，伊朗則賭美國為了穩定全球市場、壓低汽油價格，先解除對伊朗港口的封鎖。

初步估計顯示，伊朗約一百萬人直接失業，另有一百萬人間接受影響；相較伊朗平時約二千五百萬就業人口，衝擊相當可觀。

伊朗央行數據顯示，截至四月中旬的一個月，年通膨率已達百分之六十七。多半仰賴海運進口的紅肉，即使是補貼價格，一公斤要價超過台幣二百五十元；在最低月薪約一百卅美元（約台幣四一三八元）的伊朗，多數民眾已無法負擔。

伊朗政府試圖以加薪、補貼與現金紓困止血，包括提高最低工資與公務員薪資，繼續補貼麵包、燃料等必需品，並向低收入戶發放現金與米、雞肉、食用油等民生物資票券。當局也動用家庭必需品戰略儲備，並呼籲民眾節水、節電、節省天然氣，德黑蘭居民則被鼓勵少開車、改搭大眾運輸。

但政府收入正迅速枯竭。封鎖前，伊朗多數石油出口，以及食品、藥品、原物料等進口，都經由荷莫茲海峽運輸。三月伊朗每日仍出口一八五萬桶原油，按國際價格計算約值一點九一億美元；如今航運紀錄顯示，伊朗難以出口石油與其他主要收入來源的商品。

Kpler石油分析師法拉克沙希表示，目前沒有證據顯示伊朗石油已突破美國封鎖，抵達中國大陸或其他買家手中。

戰爭也重創伊朗基礎設施與重要產業。伊朗國營媒體估計，戰後重建費用恐達二千七百億美元（約台幣八點六兆元）；相較伊朗去年國內生產毛額約三四一○億美元（約台幣十點八兆元），重建成本相當於伊朗一整年經濟產出的八成。