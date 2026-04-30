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美祭制裁 禁向伊付通行費

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
船舶停留在荷莫茲海峽上。(路透)
船舶停留在荷莫茲海峽上。(路透)

美國財政部廿八日警告，任何向伊朗支付費用換取通行荷莫茲海峽的外國金融機構，可能面臨美國制裁。同時，美國外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）追加制裁卅五名協助伊朗規避制裁的個人與實體，並再度點名中國山東省的獨立民營煉油廠是伊朗石油的重要進口與精煉業者，彭博資訊指美方此舉恐在五月川習會前加劇美中緊張關係。

ＯＦＡＣ宣布，禁止直接或間接向伊朗政府或革命衛隊支付荷莫茲海峽通行費，禁令適用對象包括美國個人、美國金融機構，以及由美國人擁有或控制的外國公司。

ＯＦＡＣ並警告，外國金融機構或其他非美國人，只要涉及與被制裁或被封鎖對象的交易或活動，也將面臨重大制裁風險。

美國財政部聲明表示：「金融機構應注意，財政部正動用所有可用工具與權限，準備對持續支持伊朗活動的外國金融機構祭出次級制裁。」

另一方面，ＯＦＡＣ追加制裁卅五名協助伊朗規避制裁的個人與實體，指這些被制裁對象協助伊朗轉移數百億美元資金，讓伊朗武裝部隊與革命衛隊得以透過國際金融體系，收取非法石油銷售款項、採購飛彈等武器零組件，並資助代理勢力。

ＯＦＡＣ並點名中國山東省的獨立民營煉油廠，俗稱「茶壺」煉油廠，指此公司是伊朗石油的重要進口與精煉業者，部分煉油廠還曾透過美國金融體系進行美元交易，並採購美國商品。

雖然中國國有企業通常避開被列入黑名單業者的石油，但包括大量小型加工業者在內的民營煉油商，已成德黑蘭最重要的買家，利用折扣價格採購原油。

川普政府先前已對五家中國民營煉油廠祭出制裁，包括廿四日對大連恆力石化煉油廠出手；此公司是伊朗原油與石油產品的主要買家之一。

ＯＦＡＣ自去年二月以來，已對約一千名與伊朗相關的個人、船舶及飛機實施制裁，持續壓縮德黑蘭透過影子銀行、洗錢與規避制裁網絡取得資金。

美國 石油 財政部

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