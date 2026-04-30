逼讓步 美擬長期封鎖伊朗港口

華爾街日報引述多名美國官員透露，美國總統川普認為伊朗提議先開荷莫茲海峽、擱置核問題，表明非真心談判，已指示幕僚做好長期封鎖伊朗港口的準備，目標是打擊伊朗政權金流迫使讓步。川普這項決定代表戰爭進入新階段，也凸顯他雖追求快速、可對外宣傳的勝利，眼前卻沒有萬全選項。

另一方面，伊朗廿七日告訴斡旋方，正與最高領袖穆吉塔巴磋商，數日後將再提修正方案。隨著封鎖壓力升高，伊朗接下來可能加大對美方施壓，包括恢復攻擊區域能源設施，或鎖定執行封鎖任務的美國海軍資產，迫使華府在升高衝突或談判退讓間做選擇。

美國官員透露，在近期多場會議中，川普決定繼續封鎖船隻進出伊朗港口、通行荷莫茲海峽。川普認為，恢復空襲或退出戰爭的風險，都高於維持封鎖。

報導稱，川普廿七日告訴幕僚，伊朗提議先重啟荷莫茲海峽，並談判結束戰爭，之後再談判核問題，證明德黑蘭並非真心談判。

川普廿八日還在社群平台發文說，封鎖正將伊朗推向崩潰狀態；另一方面，官員透露，川普不願放棄要求伊朗暫停濃縮鈾至少廿年，且後續相關活動需接受限制。

不過，美國持續封鎖意味荷莫茲海峽不會開放，油價將居高不下，拖累川普民調，衝擊共和黨期中選舉前景。路透最新民調顯示，民眾對川普處理生活成本問題與伊朗戰事的不滿日益加深，川普支持度跌到百分之卅四，比一周前的民調下跌兩個百分點，續創第二任新低，而他第一任最低點為百分之卅三。

自美國和以色列二月廿八日聯手對伊朗發動戰爭導致汽油價格飆升以來，川普支持率大幅下滑。僅百分之廿二受訪者認同他處理生活成本的方式，而油價上漲為美國家庭帶來沉重負擔，也讓川普所屬的共和黨憂心在十一月期中選舉失去國會控制權。

這項線上民調是彙整全美一二六九名成年人的回覆，包括一○一四名登記選民，抽樣誤差為正負三個百分點。