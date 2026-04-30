英王在美演說暗槓川普 白宮發合照標註「兩個國王」

英國國王查理三世28日在美國國會發表演說，重申英美同盟長久歷史，強調北約價值並為烏克蘭發聲，還談到法治與環保重要性。CNN等美國媒體說，查理就這些問題微妙反駁美國總統川普。

查理與王后卡蜜拉27日抵達華府，展開四天國是訪問，是伊麗莎白二世2007年訪美以來再度有英國君主訪美，也是查理登基後首度以君主身分訪美。英王夫婦此行時值美國獨立250周年，似乎試圖在美伊戰爭陰影中修補英美關係。

查理28日在國會發表30分鐘演說，是伊麗莎白二世1991年在美國國會聯席會議發表演說後的首例。美英關係目前處於緊張時刻，川普多次就伊朗戰爭批評英國首相施凱爾，稱對方未在伊朗戰爭中提供足夠協助。但在國會演說中查理對美國歷史成就滿是讚美，完全沒有公開譴責或批評川普政府，但隱晦表達出對美國當前政治走向的不滿，並捍衛法治和權力制衡等西方民主支柱。

查理還強調，朋友之間可以有分歧，但不會永遠破壞彼此友誼。

查理並呼籲大力保衛烏克蘭和其勇敢人民，以取得公正而持久的和平。這和川普近來削減援助、逼迫烏克蘭割地停戰等主張不同。查理也談到美國的「自然奇觀」，表示「我們保護大自然這一最珍貴、不可替代資產的共同責任」。相較之下，川普稱氣候變遷是「騙局」，還退出巴黎氣候協定。

查理表示，世界所面臨挑戰不是單一國家可以承受，英美的夥伴關係不可或缺；為了適應未來，英國展開冷戰來最大規模的國防預算增幅。這番談話，顯然是在回應川普要求盟國增加軍費。

查理還提到川普日前出席白宮記協晚宴遭遇槍擊事件，他表示，暴力永遠不會成功，不管有什麼樣的歧見，大家都必須團結一致支持民主。查理也說，美國最高法院的判決多次引用英國「大憲章」，強調「法治、穩定且易於理解的規則，以及獨立司法機構解決爭端伸張公義」，尤其是行政權受到監督和約束的基本原則。

CNN報導，美利堅大學跨大西洋政策中心主任馬丁說，查理這番話，聽起來就是一個國王告訴美國總統，不要太像個國王。特別是川普政府近日來的行動，被批評者視為走向專制主義。

白宮28日在川普與查理的合照圖說寫下「兩位國王」（TWO KINGS），引發外界聯想。這並非川普二度上任後第一次展露對君主制意象的興趣，去年10月他曾在社群媒體發布一段AI生成影片，影片中他頭戴王冠駕駛戰鬥機，從一群「無王」（No Kings）示威者頭頂飛過。

查理演說結尾，似乎在警告川普的激烈言行恐將留下持續印記。查理引用美國總統林肯的蓋茲堡演說名句表示，「世人或許不太會記住我們說了什麼，但永遠不會忘記我們做了什麼」。