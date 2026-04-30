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歐領袖反戰 與川普漸行漸遠

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普（右）3月3日在白宮會晤德國總理梅爾茨（左）。美聯社
美國總統川普（右）3月3日在白宮會晤德國總理梅爾茨（左）。美聯社

紐約時報分析，美國總統川普與德國總理梅爾茨近期因伊朗戰爭隔空交鋒，顯示要與川普保持友好並不容易。梅爾茨在伊朗戰爭期間盡力取悅川普，但本周終於失去耐心。

紐時說，面對美伊戰爭帶來經濟等衝擊，外國領袖已更難繼續照以往方式討好川普；他們逐漸察覺，在安撫川普和取悅本國選民之間只能擇一，且顯然不會選擇前者。

梅爾茨廿七日說，美國沒明確退場策略就攻擊伊朗，如今難以脫身，伊朗還藉談判玩弄美國。川普廿八日發文回擊，稱梅爾茨認為伊朗擁有核武也沒關係，根本不知自己在講什麼。

紐時指出，去年五月上任的梅爾茨投注不少心力維持與川普的友誼，屢次訪問白宮，在伊朗戰爭初期也去過，並公開奉承川普，允許美國使用德國軍事基地攻擊伊朗，並承諾停戰後派掃雷艦巡邏荷莫茲海峽。

但戰爭重創德國經濟，讓梅爾茨付出政治代價。油價飆升使德國駕駛人和製造商措手不及，柏林也下調今年經濟成長預期。開戰以來，梅爾茨的「基督教民主黨」失守全國民調第一寶座，落後極右翼「德國另類選擇黨」幾個百分點。

這些壓力讓梅爾茨撐不住，公開批評川普。這也暴露歐洲已失去耐心。

歐洲領袖幾乎沒人支持川普開戰。英國首相施凱爾本月才說「受夠」川普，川普與教宗良十四世就戰爭問題交鋒時，長期被視為川普盟友的義大利總理梅洛尼也發聲維護教宗；分析家指出，梅洛尼發現她與川普的關係已成一種政治負擔。

歐洲領袖中，最高調反戰的西班牙總理桑傑士不讓美國使用西班牙基地，雖激怒川普，卻提振自己原本低迷的政治聲望。獲得的政治利益最豐厚。

白宮 歐洲 美國

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