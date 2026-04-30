美國會演說 英王引林肯名言 暗批川普

英國國王查理三世廿八日在美國國會發表演說，重申英美同盟長久歷史，強調北約價值並為烏克蘭發聲，還談到法治與環保重要性，ＣＮＮ等美國媒體說，查理就這些問題微妙反駁美國總統川普。

查理與王后卡蜜拉廿七日抵達華府，展開四天國是訪問，是伊麗莎白二世二○○七年訪美以來再度有英國君主訪美，也是查理登基後首度以君主身分訪美。查理此行重頭戲是廿八日在國會發表卅分鐘演說，是伊麗莎白二世一九九一年美國國會演說後的首例。

查理演說中充滿對美國歷史成就的讚美，稱美國自獨立以來就舉足輕重、意義非凡，他沒有公開譴責或批評川普政府，但隱晦表達對美國當前政治走向的不滿，並捍衛法治和權力制衡等西方民主支柱。

查理呼籲大力保衛烏克蘭和其勇敢人民，以取得公正而持久的和平。這和川普近來削減援助、逼迫烏克蘭割地停戰等主張不同。

查理還談到美國的「自然奇觀」，以及「我們保護大自然這一最珍貴、不可替代資產的共同責任」。相較之下，川普稱氣候變遷是「騙局」，還退出巴黎氣候協定。

查理還強調，朋友之間可以有分歧，但不會永遠破壞彼此友誼。這顯然是回應英國拒絕參與伊朗戰爭而遭川普抨擊，川普還宣稱北約各國都不出手幫忙，威脅要退出北約。

查理說，北約在九一一事件後首度啟動北約第五條款的共同防禦保護承諾，且聯合國安全理事會團結一致來面對恐怖主義；英美也肩並肩經歷兩場世界大戰、冷戰和阿富汗戰爭。他說，美軍和盟友的承諾和專業是北約核心，其關係不是以年計算，而是以數十年計。

查理表示，世界所面臨的挑戰不是單一國家可以承受，英美的夥伴關係是不可或缺的；為了適應未來，英國展開冷戰以來最大規模的國防預算增幅。這番談話，顯然是在回應川普要求盟國增加軍費。

查理還提到川普日前出席白宮記協晚宴遭遇槍擊事件，他表示暴力永遠不會成功，不管有什麼樣的歧見，大家都必須團結一致支持民主。查理也說，美國最高法院的判決多次引用英國「大憲章」，強調「法治、穩定且易於理解的規則，以及獨立司法機構解決爭端伸張公義」，尤其是行政權受到監督和約束的基本原則。

ＣＮＮ報導，美利堅大學跨大西洋政策中心主任馬丁說，查理這番話，聽起來就是一個國王告訴美國總統，不要太像個國王。

特別是川普政府近日來的行動，被批評者視為走向專制主義，包括再度起訴川普政敵、聯邦調查局前局長柯米，以及威脅將觸怒川普的美國廣播公司撤照。

報導說，查理演說結尾，似乎在警告川普的激烈言行恐將留下持續印記。查理引用美國總統林肯的蓋茲堡演說名句表示，「世人或許不太會記住我們說了什麼，但永遠不會忘記我們做了什麼」。