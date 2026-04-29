聽新聞
0:00 / 0:00

烏深入俄境1500公里成功夜襲 澤倫斯基：續擴打擊縱深

中央社／ 基輔29日綜合外電報導

烏克蘭指出，其無人機於夜間深入俄羅斯境內1500公里，襲擊烏拉山脈（Ural Mountains）附近一座輸油泵站。總統澤倫斯基表示，基輔將會繼續擴大打擊縱深。

路透社報導，國際油價受到伊朗戰爭影響而飆漲之際，烏克蘭近數週以來升高對俄羅斯境內的攻擊力道，目標為煉油廠、儲油庫和港口，意圖削弱莫斯科對基輔發動戰爭的最大資金來源。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X發文表示，烏克蘭安全機構通報成功深入俄境突襲，並以「運用烏克蘭武器限制俄羅斯戰爭潛力邁入嶄新階段」稱之。

他同時上傳一段影片，形容濃煙直竄天際的畫面是烏克蘭對俄羅斯境內展開的襲擊。

澤倫斯基並未明確指出攻擊目標，不過烏克蘭安全局（SBU）稍後表示，烏克蘭無人機於夜間擊中皮姆市（Perm）附近一座輸油泵站。俄羅斯當地州長則通報一處工業設施發生火警。

澤倫斯基指出：「直線距離超過1500公里。我們會繼續擴大這些打擊縱深。」

烏克蘭安全局指出，隸屬俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）的該設施是俄羅斯石油運輸一處「具戰略重要性」的樞紐，負責向4個方向輸送石油，包括對皮姆的一座煉油廠。俄羅斯國家石油運輸公司沒有立即回應電郵查詢。

澤倫斯基表示，烏克蘭已經掌握俄羅斯西部主要港口在遭到長程攻擊後出口損失的最新數據。

他指出，波羅的海（Baltic Sea）的普里莫斯克（Primorsk）和烏斯特-盧加（Ust-Luga）兩大油港貨運量分別下滑13%與43%，黑海（Black Sea）諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）則減少38%。

不過貿易和產業消息人士與路透社估計，儘管無人機攻擊持續，俄羅斯4月在上述港口的原油裝運量依然維持3月時的水準。

莫斯科 俄羅斯 基輔

延伸閱讀

烏軍稱3月擊落3.3萬架俄無人機　創開戰以來單月新高

德指烏克蘭想入歐盟須接受喪失領土 示警2028年仍難如願

車諾比核災40周年：烏俄戰火下不能被遺忘的苦痛

援烏新模式 挪威設生產線量產烏克蘭無人機

相關新聞

皇家級笑話！英王在美國演說幽默連發

英國國王查爾斯三世4月27日至30日訪問美國，在4月28日查爾斯三世完成在美國國會演說、以及宴會的致詞。在兩場演說中，英國媒體給予的評價甚好，內容雖然以英、美兩國的歷史因緣為主，但也都扣合到了對當代世

不開戰也能控制台灣？ 學者示警：美國恐被大陸「海警封鎖」劇本將死

外交事務期刊29日刊登美國史丹福大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）專文「台灣面臨的真正威脅」（The Real Threat to Taiwan），文中指出，美國政策圈長期準備應

川習會在即 傳中方持續示意美國調整對台措辭

路透29日報導，對台灣人民來說，今年最重要外交會議可能是5月中「川習會」。中國大陸國家主席習近平曾在2024年「拜習會」要求美國時任總統拜登將對台措辭從「不支持台獨」改為「反對台獨」，但美方拒絕，如今

美國會演說 英王引林肯名言 暗批川普

英國國王查理三世廿八日在美國國會發表演說，重申英美同盟長久歷史，強調北約價值並為烏克蘭發聲，還談到法治與環保重要性，ＣＮＮ等美國媒體說，查理就這些問題微妙反駁美國總統川普。

歐領袖反戰 與川普漸行漸遠

紐約時報分析，美國總統川普與德國總理梅爾茨近期因伊朗戰爭隔空交鋒，顯示要與川普保持友好並不容易。梅爾茨在伊朗戰爭期間盡力取悅川普，但本周終於失去耐心。

逼讓步 美擬長期封鎖伊朗港口

華爾街日報引述多名美國官員透露，美國總統川普認為伊朗提議先開荷莫茲海峽、擱置核問題，表明非真心談判，已指示幕僚做好長期封鎖伊朗港口的準備，目標是打擊伊朗政權金流迫使讓步。川普這項決定代表戰爭進入新階段

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。