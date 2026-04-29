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菲律賓副總統薩拉彈劾案 眾議院委員會表決通過

中央社／ 馬尼拉29日綜合外電報導
菲律賓眾議院委員會今天認定，副總統薩拉．杜特蒂彈劾案存在「相當理由」，為眾議院後續的彈劾表決奠定基礎。圖／美聯社
菲律賓眾議院委員會今天認定，副總統薩拉．杜特蒂彈劾案存在「相當理由」，為眾議院後續的彈劾表決奠定基礎。圖／美聯社

菲律賓眾議院委員會今天認定，副總統薩拉杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案存在「相當理由」，為眾議院後續的彈劾表決奠定基礎。此舉將對2028年總統大選產生重大影響。

法新社報導，菲律賓眾議院司法委員會今天一致表決通過，認定兩項彈劾訴狀中所列證據，已足以建立追究彈劾的相當理由。相關訴狀指控薩拉任內涉嫌挪用公款，並對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發出死亡威脅。

這兩項彈劾案將合併為一案，並提交眾議院全體會議進行表決。

根據菲律賓憲法，若眾議院通過彈劾案，將交由參議院進行審理。一旦有罪定讞，這位前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女將終身不得參選公職。

彈劾案發起人之一、現任眾議員德利馬（Leila deLima）表示，證據顯示薩拉存在「驚人的財富累積模式，來源不明」，其發出的威脅更「衝擊了憲法秩序的核心」。

德利馬在投票前告訴委員會：「我們無疑擁有足夠且正當的理由讓程序繼續進行，並彈劾副總統。」

薩拉對小馬可仕的威脅源於一場深夜記者會，她當時聲稱已聘請殺手，若她本人遭遇不測，殺手將會除掉總統。她事後解釋，相關言論遭到誤解。

菲律賓國家調查局（NBI）今天向委員會表示，副總統涉嫌發出的死亡威脅已構成「煽動叛亂罪」（sedition）。

對於相關指控，薩拉拒絕出席任何聽證會，僅表示若程序進入參議院審理階段，她才會回答問題。

菲律賓 薩拉 杜特蒂 彈劾案 小馬可仕

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