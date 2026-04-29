馬利安全情勢動盪 法國政府呼籲國民盡快離境

英國國王查爾斯三世4月27日至30日訪問美國，在4月28日查爾斯三世完成在美國國會演說、以及宴會的致詞。在兩場演說中，英國媒體給予的評價甚好，內容雖然以英、美兩國的歷史因緣為主，但也都扣合到了對當代世

2026-04-29 16:53