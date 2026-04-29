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馬利安全情勢動盪 法國政府呼籲國民盡快離境
法國政府今天籲請在西非國家馬利的國民「盡快」離境，主因是該國上週末發生聖戰分子與圖阿雷格（Tuareg）分離主義分子的襲擊事件，安全情勢「極度動盪」。
法新社報導，法國外交部在最新的旅遊指南中表示：「無論任何理由，仍然強烈建議不要前往馬利。」
法國外交部建議「國民盡快安排，在尚有班機時，暫時離開馬利」。
馬利軍政府26日面臨重大安全危機。全國各地遭受聖戰分子和分離主義叛軍的聯合攻擊，國防部長卡馬拉（Sadio Camara）遇害，據報導，北部一座重要城鎮已落入叛軍之手。
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