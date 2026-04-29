瑞士將公投人口上限1000萬提案 民調：過半民眾支持

今天公布的民調顯示，約略過半的瑞士民眾支持將瑞士人口上限設為1000萬人的提案，該提案即將交付公投，且支持度持續上升。

路透社報導，這項由右翼政黨「瑞士人民黨」（SVP）支持的提案，將於6月14日交付公投。瑞士政府已表達反對立場，認為該提案將傷害瑞士與歐盟的合作關係，且限制勞動市場將損害經濟。

然而，這份由瑞士媒體集團Tamedia、「20分鐘報」（20 Minuten）與民調機構Leewas共同進行的調查顯示，對人口快速成長及公共基礎設施面臨壓力感到擔憂，促使許多民眾支持這項提案。

這份民調是於本月22日及23日進行，並在瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）刊登。調查結果顯示，在1萬6176名受訪者中，有52%民眾支持或傾向支持該提案，46%持反對意見，其他人則未表態。

每日廣訊報報導，3月初的前一次民調顯示，僅45%民眾支持該提案，47%表示反對。這意味著最新民調結果相當罕見，因為瑞士公投提案的支持度通常會隨著投票日接近而逐漸下降。

瑞士人口目前已逾900萬；官方資料顯示，截至2024年，外籍人士數量占比超過27%。

依照公投提案內容，瑞士常住人口於2050年前不得超過1000萬人，且瑞士應終止與歐盟的人員自由流動協議。

瑞士人民黨是瑞士國會最大黨，反對與歐盟更進一步整合，認為此舉會威脅瑞士主權，且帶來過多監管措施。