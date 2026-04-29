為川普量身製作的批評與幽默？英王查理三世訪美 演講如當頭棒喝

英國國王查理三世周二（4月28日）在美國國會兩院聯席會議上發表了歷史性演講，其中包含多次直接針對美國總統川普的批評。

白金漢宮事先表示這將是一場非政治性演講——作為象徵性的虛位元首，君主通常與政治紛爭保持距離。美國《外交雜誌》報導說，查理非但沒有回避可能激怒川普政府的言論，而且下手很重，毫不留情。

他的演講以曾因同性行為身陷囹圄的愛爾蘭詩人奧斯卡·王爾德的名言開場，隨後宣稱「正是我們充滿活力、多元包容、自由開放的社會，賦予了我們集體的力量」——這被視為對川普政府對多元、平等、包容原則的打壓的當頭棒喝。

儘管演講總體上是為了頌揚英美之間的長期紐帶，查理卻在其中精心織入了對川普及其政府若干最具爭議的政策的隱晦而清晰的批評，著重強調了多元化、跨宗教理解、行政權力制衡、對盟友的承諾以及捍衛烏克蘭等共同價值觀，以及他多年來年始終關心的環境保護議題。

查理：支持烏克蘭、守護大自然

查理正在對美國進行為期四天國事訪問。此時，英美兩國關係正處緊張時期——普曾多次批評英國首相施凱爾在伊朗戰爭中「幫助不力」。

作為英國君主，查理的演講稿依英國政府的建議撰寫，但他對保護自然的呼籲，也來自他近乎一生的個人熱忱——人類必須與自然和諧共處。

「展望下一個250年，我們也必須反思自己肩負的共同責任：守護自然，這是我們最珍貴、最不可替代的財富」，這位國王說道。台下，共和黨席位方向的掌聲相對較少，其中許多人對氣候變化持懷疑態度。

查理強調增加國防開支的必要性，主張「捍衛烏克蘭及其最勇敢的人民需要堅定不移的決心」，而此時華盛頓正在向基輔提供更多援助問題上舉棋不定。他還對「北極冰蓋災難性融化」深表惋惜，與白宮將氣候變化定性為騙局的敘事形成鮮明對比。

在一段被視為隱射川普「美國優先」議程的表述中，查理說道：「我由衷祈禱，我們的國家將與歐洲、英聯邦及全世界的伙伴一道，繼續守護我們的共同價值觀，同時抵制越來越向內退縮的號召。」

查理是第二位在美國國會發表演講的英國君主，第一位是他的母親伊麗莎白女王二世，於1991年對美國兩院發表講話。

白宮：「兩位國王」

早些時候，在白宮舉行的正式歡迎儀式上，川普強調了英美兩國自獨立戰爭時代以來作為昔日對手、後來逐漸結為同盟的情誼。

「那些曾互稱『紅衫軍』和『揚基』的士兵，後來成為並肩作戰、共救自由世界的『托米』和『美國大兵』，他們是戰友，也是永恆的兄弟」，川普在數百名賓客聚集的白宮南草坪上說道，他難得含蓄地談到第二次世界大戰。

送別國王和王後、目送他們乘車離去後，川普對記者表示：「會面非常愉快，他是一個了不起的人，他們都是令人難以置信的人，這是我真正的榮幸。」

白宮在社交媒體上分享了一張川普與查理的合影，配文「兩位國王」。川普及其盟友此前曾多次反對針對其政府的「不要國王」抗議，稱他並非國王；本周，他們又指責批評總統的人煽動仇恨情緒，導致針對他的刺殺企圖。

英國艦艇與玩具銅鈴

周二晚間在白宮東廳舉行的國宴上，查理三世國王講了一些專門為川普量身定制的笑話（以可口可樂作祝酒詞，並調侃東翼的「改造工程」）。

先於查理國王發言的川普，快速念過演講稿中列舉的英美並肩作戰之地：「諾曼底海灘，朝鮮的冰封山嶺，北非和中東的炙熱沙漠……」然後抬起頭說，「中東嘛，我們現在也在做一點工作，如你所知，而且我們幹得很好。」

此前，英國政府拒絕參與對伊朗作戰，川普頗為不滿，稱英國航母為「玩具」，並羞辱英國首相。

查理國王在晚宴上將這個「玩具」作為禮物贈送給川普——一個閃閃發光的銅鈴。鈴鐺表面清晰地刻著：TRUMP 1944——當年英國有一艘名為HMS Trump（川普號）潛艇，在二戰太平洋戰場上服過役。「如果您日後需要聯繫我們」，查理國王說，「只需給我們『響一響鈴鐺』！」

根據《紐約時報》報導，這個「恰到好處」的暗諷並沒有影響川普的禮物的興致：總統聞言從椅子上站起，滿懷敬畏地注視著這件新禮物。他瞥了一眼妻子，揚起眉毛，神情仿佛在說：「看到了嗎，親愛的？」

「總統先生，您最近提到，若非美國，歐洲各國現在都在說德語」，查理在演講中還調侃川普說，「我斗膽說一句：若非我們，您恐怕要說法語！」

這場盛大的白宮晚宴的賓客名單包含川普家族成員、其媒體圈盟友、科技與金融界巨頭。

還有梅蘭妮亞的密友圈：她的室內設計師坎納利坎（Tham Kannalikham）、服裝設計師皮埃爾（Hervé Pierre）、她最信任的助手哈裡森（Hayley Harrison），以及她的父親克納夫斯（Viktor Knavs）。

還有最高法院大法官，但是並非全部，只有六位保守派法官。

艾普斯坦醜聞的陰影

查理在此次訪問中刻意回避的話題之一，是傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞——川普本人和英國王室都有所卷入。

查理的弟弟安德魯王子，因與這位死於獄中的美國性犯罪者的關聯而聲譽盡毀，目前正面臨警方就其相關聯繫的調查。

王室消息人士表示，為避免影響任何潛在刑事案件，國王夫婦在此次訪問中無法會見部分受害者提出的會見請求。

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