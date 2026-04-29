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俄羅斯續留OPEC+ 市場動盪期間克宮稱許聯盟重要性

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導
克里姆林宮今天表示，儘管阿拉伯聯合大公國決定退出，俄羅斯仍計劃留在石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）合作聯盟，並且希望這個全球主要產油國組成的聯盟能夠繼續運作。圖／路透社
克里姆林宮今天表示，儘管阿拉伯聯合大公國決定退出，俄羅斯仍計劃留在石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）合作聯盟，並且希望這個全球主要產油國組成的聯盟能夠繼續運作。圖／路透社

克里姆林宮今天表示，儘管阿拉伯聯合大公國決定退出，俄羅斯仍計劃留在石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）合作聯盟，並且希望這個全球主要產油國組成的聯盟能夠繼續運作。

路透社報導，阿聯昨天宣布退出石油輸出國家組織（OPEC）及OPEC+。正值伊朗戰爭引發空前能源危機，暴露波斯灣國家之間的分歧之際，此舉給相關組織和合作機制帶來打擊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稱許OPEC+的重要性，尤其是在當前全球市場動盪期間。

他在每日例行記者會中表示：「這種合作模式有助於實質性地將能源市場的波動降至最低，使得穩定這些市場成為可能。」

培斯科夫表示，俄羅斯尊重阿聯退出的決定，並希望莫斯科與這個波灣國家在能源議題上繼續交換意見。

俄羅斯於2016年決定加入OPEC+。根據國際能源總署（International Energy Agency）估計，這個組織去年生產全球近5成石油和液態燃料。阿聯是OPEC+第4大產油國；俄羅斯則排名2，僅次於沙烏地阿拉伯。

OPEC 俄羅斯 阿拉伯 石油 能源

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